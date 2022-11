BiennaledelMosaico: Ravenna ospita il primo TikTok Day

I social network hanno cambiato il modo di relazionarsi e comunicare con gli altri, non solo nella vita quotidiana, ma anche nel mondo dell’arte. Anche il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna utilizza le nuove piattaforme digitali per comunicare, promuovere e valorizzare l’immagine del museo.

Più di 50 studenti del Liceo artistico Nervi-Severini e dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna si incontreranno nelle sale del MAR per raccontare i grandi capolavori della città e le opere personali degli studenti d’arte musiva.

Dopo una formazione “deep dive” metodo attraverso il quale verrà condotta un’analisi intensa e approfondita sul tema dello storytelling social a cura dello studio creativo Kreativehouse, un gruppo di giovani talenti invaderà la città per far riemergere racconti antichi, i punti di vista nuovi sul mosaico e per raccontare la propria ricerca artistica nell’arte musiva.

Un’idea che consentirà di sperimentare contenuti culturali, vedere opere d’arte famose delle Collezioni del Museo, la mostra Prodigy Kid. Francesco Cavaliere – Leonardo Pivi ed esplorare gli spazi iconici del MAR attraverso lo sguardo fresco degli insider: i ragazzi che studiano l’arte e vivono quotidianamente la città.

