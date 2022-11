Il tema della Natività interpretato da maestri artigiani di diversi Continenti per portare un messaggio universale di pace e fraternità. A Milano, a Palazzo Lombardia, tornano i “Presepi dal Mondo”, i manufatti raccolti dai Frati Missionari di piazzale Cimitero Maggiore 5, che quest’anno si potranno ammirare agli ingressi dell’edificio da giovedì 1 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023.

In mostra 13 quadri suddivisi in 5 sezioni in base al materiale utilizzato:legno, argilla, terracotta, ecc. In più, sarà allestito un Presepe tradizionale particolarmente scenografico al 35° esimo piano, dove hanno sede gli uffici del governatore.

