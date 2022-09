Zelig, l’ormai leggendario teatro che affaccia sul naviglio Martesana di Milano, torna ad animarsi con la programmazione autunnale, più che mai ricca di opportunità per scoprire il meglio della comicità emergente, ma anche per godersi le performance dei cabarettisti e degli stand-up comedian che hanno fatto la storia di Zelig.

Il mese di settembre è particolarmente fitto di appuntamenti molto attesi, a cominciare dal ritorno di Antonio Ornano, uno dei volti più amati dal pubblico, che apre le danze con il suo Antonio Ornano Live!. Dopo l’annuncio della prima data dello show il 14 settembre, andata subito in sold out, lo spettacolo raddoppia con il nuovo appuntamento del 13.

E restando in tema di volti amati, torna anche Giancarlo Kalabrugovich, che con il suo personaggio più noto, Pino dei Palazzi, ci ha portato alla scoperta delle periferie della metropoli: in Un’infanzia difficile, lo spettacolo che presenta, ripercorrerà tutto il suo repertorio, aggiornato ai giorni nostri.

Tra le novità più interessanti, il monologo disegnato di Andrea Santonastaso, talentuoso attore e fumettista: Mi chiamo Andrea, faccio fumetti è un omaggio al maestro dell’illustrazione italiana, il suo omonimo Andrea Pazienza. E reduci dal successo di Maschi Bianchi Etero, arrivano sul palco di Zelig anche i Portatori Sani di Stand-Up, ovvero Edoardo Confuorto, Pietro Casella, Giordano Folla e Sandro Cappai. Ma tornano anche i grandi punti fermi della programmazione annuale di Zelig: l’open mic, i laboratori artistici, Teatribù, Bar Spot e molto altro ancora.

Per la prima volta il foyer dello Zelig diventa galleria d’arte: in occasione dell’apertura della programmazione il 13 settembre si inaugura Non faccia quella faccia, una mostra di ritratti ad acquerello di personaggi del mondo dello spettacolo realizzati da Alessandro Curadi che sarà in esposizione fino a fine ottobre.

Le opere di Curadi inseguono facce ed espressioni durante spettacoli, concerti, incontri o presentazioni. I suoi ritratti nascono e si sviluppano contemporaneamente alla performance assorbendone la forza, in un’impressione di singolare freschezza. Per una strana alchimia d’acqua e di luce prende vita l’anima di un volto, la sua essenza

Da quest’anno il foyer di Zelig diventa un luogo a disposizione di tutti gli artisti che pensano di aver qualcosa da esprimere e condividere, ai quali concederemo il nostro spazio gratuitamente.

Il calendario:

13/09 Antonio Ornano Live!

14/09 Antonio Ornano Live! sold out

15/09 Portatori sani di Stand-Up (MC Edoardo Confuorto)

16/09 Teatribù – show di improvvisazione

17/09 Teatribù – show di improvvisazione

18/09 Teatribù – show di improvvisazione

20/09 Open Mic (conduce Giancarlo Bozzo)

21/09 Laboratorio Artistico (conducono Federico Basso e Davide Paniate)

22/09 Bar Spot live show

23/09 Mi chiamo Andrea, faccio fumetti (di Andrea Santonastaso)

24/09 Che Serata! – il ritorno dei “BIG” di Zelig per una serata davvero memorabile

25/09 Che Serata! – il ritorno dei “BIG” di Zelig per una serata davvero memorabile

27/09 Open Mic (conduce Giancarlo Bozzo)

28/09 Laboratorio Artistico (conducono Federico Basso e Davide Paniate)

29/09 La mia vita (di Assane Diop) e Fool Optional (di Nikolas Albanese)

30/09 Un’infanzia difficile (di Giancarlo Kalabrugovich) e Di corretto solo il caffè (di Bruce Ketta)

Per info:

https://www.areazelig.it/programmazione.php

