E’ vincente l’esordio dell’Italia al FIBA EuroBasket 2022 tanto che, davanti agli 11.000 che hanno gremito le tribune del Milano Forum, la squadra allenata da Gianmarco Pozzecco ha superato l’Estonia 83-62, prendendo il largo nel secondo quarto e poi amministrando il vantaggio senza grandi problemi. Di conseguenza, sabato 3 settembre gli Azzurri tornano in campo alle ore 21.00 per affrontare la Grecia (diretta su ELEVEN, Sky Sport Arena e Now), che ieri ha battuto la Croazia (89-85).

Al termine della gara il coach Pozzecco ha commentato: “Questi siamo noi: giochiamo insieme, uno per l’altro e ci sacrifichiamo per 40 minuti. Sono giorni belli per noi, abbiamo il privilegio di giocare l’Europeo in casa: volevamo partire bene e l’abbiamo fatto. Domani ci attende una squadrona come la Grecia, “. In aggiunta, le parole di capitan Datome: “Sarà bello giocare contro Giannis Antetokounmpo anche se la Grecia ha tanti altri giocatori importanti”.

Interessanti le attività previste domani nella Fan Zone allestita in Piazza del Duomo: dalle 11.30 alle 12.30 l’incontro tra ex compagni della Benetton Treviso Matteo Soragna e Nikos Zīsīs, ora team manager della Nazionale greca. A seguire, il talk “Basket&Solidarietà”, con Tommaso Marino e Bruno Cerella del Progetto “Slums Dunk” moderato da Gianluca Gazzoli (influencer e Ambassador del girone italiano di FIBA Eurobasket).

Promozione Ucraina-Italia

Al fine di favorire l’affluenza dei tifosi e dei cittadini Ucraini al match del 5 settembre al Forum (ore 21), è stata lanciata una promozione a tariffe ridotte:

– Categoria 3: €20,00

– Categoria 4: €15,00

La promozione è attiva sul sito eurobasket.basketball, selezionando la promo “Promozione Ucraina – Italia” e inserendo il codice UCR-ITA. La promozione è valida fino ad esaurimento posti.

Video Italia vs Estonia 2 Settembre 2022

