Una fantastica Italia vola in semifinale contro la Slovenia

E’ una fantastica Italia quella che si regala un posto tra le migliori quattro al mondo. I campioni olimpici della Francia sono stati battuti al tie-break al termine di un match davvero vibrante conclusosi 3-2 (24-26, 25-21, 23-25, 25-22, 15-12).

L’Italia torna dunque a battere la Francia dopo tanti anni e lo fa nel momento cruciale di crescita di un gruppo che continua a stupire per determinazione, voglia di arrivare e di confrontarsi con le migliori squadre al mondo.

Questo successo regala alla nazionale tricolore il ritorno tra le migliori quattro squadre del pianeta dodici anni dopo la rassegna iridata disputata in Italia quando gli azzurri chiusero proprio fuori dal podio nelle finali disputate al PalaEur.

Giannelli e compagni torneranno dunque a Katowice per giocarsi le loro chance un anno dopo un Campionato Europeo che è già leggenda.

Per quanto riguarda le formazioni iniziali De Giorgi ha schierato la diagonale Giannelli-Romanò, Lavia e Michieletto schiacciatori, Galassi e Anzani al centro con Balaso libero.

Giani ha risposto scegliendo Brizard palleggiatore, Boyer opposto, Ngapeth e Clevenot schiacciatori, Le Goff e Chinenyeze i centrali con Grebennikov libero.

ITALIA-FRANCIA: 3-2 (24-26, 25-21, 23-25, 25-22, 15-12)

ITALIA: Giannelli 2, Romanò 23, Michieletto 14, Anzani 5, Lavia 12, Galassi 10, Balaso (L). Sbertoli, Bottolo. Ne: Pinali, Scanferla (L). Russo, Recine, Mosca. All: De Giorgi

FRANCIA: Brizard 4, Boyer 8, Ngapeth 16, Clevenot 5, Chinenyeze 12, Le Goff 7, Grebennikov (L). Louati 4, Patry 16, Jouffroy, Toniutti. Ne: Henry, Diez. Nd: Tillie All. Giani

Arbitri: Simonovic (SUI), Gerothodoros (GRE)

Durata set: 26’, 24’, 29’, 28’, 22’

Spettatori: 3500

Italia: a 6 bs 25 mv 11 et 34

Francia: a bs mv et 46

Federazione Italiana Volley

Altri articoli di Pallavolo su Dietro la Notizia