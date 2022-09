Motori: F1, Superbike, Indycar e World Rally Championship

Un’altra settimana all’insegna dei motori su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 8 a domenica 11 settembre, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Gran Premio d’Italia di Formula 1 live dall’Autodromo Nazionale di Monza. Semaforo verde domenica alle 15 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in chiaro su TV8 con il commento di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero.

Il canale all news Sky Sport 24 seguirà l’avvicinamento ad uno degli eventi più attesi della stagione F1: oggi dalle 17, Charles Leclerc e Carlos Sainz saranno collegati, insieme a Carlo Vanzini, dal centro di Milano; domani alle 14 live da Monza interverrà il CEO di Formula 1 Stefano Domenicali.

Sul circuito brianzolo in pista anche Formula 2, Formula 3 e Porsche SuperCup.

Dopo la pausa estiva si riaccendono anche i motori della Superbike con il Round di Francia che andrà in scena sul circuito di Magny-Cours (diretta Sky Sport MotoGP) con telecronaca di Edoardo Vercellesi e Max Temporali. Nel weekend anche il World Rally Championship in Grecia e la NTT IndyCar Series sul circuito di Monterey.

