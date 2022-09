Uefa Europa League e Conference League: le fasi a gironi

Oggi, giovedì 8 settembre, scattano le fasi a gironi della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League 2022/2023

Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea, nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.

Su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle 18 e alle 23 studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Matteo Marani e Andrea Marinozzi.

Su Sky Sport 24, studio in onda anche alle 20, che farà da post agli incontri delle 18.45 e da pre a quelli delle 21.

Tre le squadre italiane iscritte alle due manifestazioni, la Roma e la Lazio in Europa League, la Fiorentina in Conference League.

A scendere in campo per prime, alle 18.45, saranno la Roma, che arriva a questa Europa League da campione della Conference vinta nella passata stagione, in trasferta contro i bulgari del Ludogorets, e la Fiorentina, in casa contro i lettoni dell’RFS Riga. Alle 21 sarà la volta della Lazio, che all’Olimpico riceverà alle 21 la vista degli olandesi del Feyenoord. La partita della Lazio verrà trasmessa anche su Sky Sport 4K e in chiaro su TV8.

