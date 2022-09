Intorno al lago Faaker See in Carinzia, migliaia di appassionati di Harley-Davidson, provenienti da ogni parte del globo, si sono dati appuntamento come ogni anno per l’European Bike Week, il più iconico raduno di moto Harley-Davidson del mondo.

Agli ospiti e ai curiosi spettatori la European Bike offre la possibilità di visitare l’Harley Village, con stand, spettacoli e la presenza di numerosi concessionari ed espositori Harley.

All’interno dell’Harley Village, un ricco programma di musica dal vivo su due palcoscenici e la tradizionale sfilata delle Harley prevista sabato 10 settembre, con 10.000 partecipianti previsti.

