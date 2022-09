Presso il Teatro Comunale “Costantino Parravano” di Caserta si è svolta la giornata del Medico e dell’Odontoiatra con la “Cerimonia del Giuramento di Ippocrate”.

Presenti i giovani medici e odontoiatri laureati tra maggio 2019 e dicembre 2021 che, davanti al Consiglio Direttivo dell’Ordine, dopo la lettura del testo, hanno pronunciato, tutti insieme, le parole “Lo giuro”.

Ordine dei Medici di Caserta

La presidente dell’Ordine dei Medici di Caserta Maria Erminia Bottiglieri ricorda: “Ippocrate ha formulato il giuramento nel 430 a.C.; è una sintesi che riassume tutti i principi deontologici ed etici secondo i quali un medico deve agire e dai quali deve farsi ispirare in tutti i suoi comportamenti, anche al di fuori di quello che è l’ambito prettamente professionale.

È un evento molto sentito e molto atteso da tanti neolaureati che si affacciano alla professione. Rappresenta un momento di festa per il traguardo raggiunto, ma anche di riflessione per l’impegno che stanno assumendo nei confronti dei pazienti e che durerà tutta la vita.

L’ultima manifestazione si era tenuta nell’aprile del 2019 ma, successivamente, la pandemia ne aveva impedito lo svolgimento.

Quest’anno abbiamo invitato i 731 che si sono laureati fino a fine 2021. Abbiamo suddiviso in due sessioni la manifestazione per consentire la presenza di almeno un familiare, secondo la disponibilità dei posti e in relazione alle normative vigenti. Altri hanno seguito la cerimonia tramite diretta streaming collegandosi in prima pagina sul portale istituzionale dell’Ordine all’indirizzo www.omceocaserta.it dove potrete trovare il video della cerimonia che si è appena conclusa”.

Giuramento di Ippocrate

Il Giuramento di Ippocrate è quel giuramento che ogni medico è obbligato a prestare prima di cominciare ad esercitare la professione, recentemente aggiornato ed esteso agli Odontoiatri (Bari, 13 giugno 2014). Solo dopo aver prestato il Giuramento di Ippocrate si può davvero dire di essere medici a tutti gli effetti. Ha un testo ben definito che è stato deliberato dal comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 23 marzo 2007.

Leggi altri articoli di salute su Dietro la Notizia