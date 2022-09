Tiepido Cool: il progetto editoriale di Davide D’Elia

TIEPIDO COOL è un progetto editoriale concepito da Davide D’Elia e realizzato da Viaindustriae publishing con la curatela di Elisa Del Prete e Silvia Litardi di NOS Visual Arts Production.

Il libro esplora il lavoro dell’artista proponendosi di dipanare la complessità del suo percorso, che da un lato salda le sue due anime, di artista e di visual designer, dall’altro si articola nel confronto spazio-temporale dei due luoghi che D’Elia ha frequentato quali parti integranti della sua formazione: Londra e Roma.

Percepite dall’artista come antitetiche, le due capitali diventano le due estremità di un discorso che confluisce al centro, mettendo in luce la dualità su cui si impernia il suo lavoro: se le opere più “calde” che investigano la natura organica della materia (le opere in cui coltiva le muffe come nell’installazione Familydel 2007 o le carte da parati asportate di Louise del 2006-2011) si sedimentano nell’ambiente “freddo” londinese, viceversa quelle percepite “fredde”, fino alla più recente serie FRESCO, appartengono al “periodo romano”; al centro un ciclo di lavori in cui D’Elia assume il lessico della boa quale oggettivazione di questa convivenza necessaria di due estremità.

