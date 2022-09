Torna per il terzo anno il progetto Fujifilm

Fino al 4 dicembre 2022, torna Printlife@home, una grande mostra collettiva on-line, firmata FUJIFILM.

FUJIFILM invita tutti a condividere per Printlife@home 2022 le proprie foto preferite o a scattarne di nuove ispirate al tema che ogni settimana sarà proposto su fujifilm-printlife.eu

Printlife@home 2022 – Print your photos. Share your life. – è aperto a tutti coloro che vogliano mettersi in gioco e cogliere l’occasione di vedere un proprio scatto, una propria fotografia, essere parte di questa mostra on-line

Ogni settimana, inoltre, verranno selezionate cinque foto vincitrici, tra quelle pervenute secondo il tema proposto.

Gli autori di queste immagini non solo vedranno le loro foto in mostra, ma con un po’ di fortuna potrebbero aggiudicarsi uno dei cinque premi firmati instax: la stampante fotografica instax Link WIDE con un kit da 10 pellicole o instax SP3 con un kit da 10 pellicole, o una delle fotocamere in palio, ossia instax mini 11 con un kit da 10 pellicole, mini LiPlay con un kit da 10 pellicole, SQUARE SQ1 con un kit da 10 pellicole.

