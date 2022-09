“Sottobanco”, è lo spettacolo che riapre la stagione del Teatro Golden di via Taranto di Roma, in coincidenza con la riapertura delle scuole che risuoneranno la loro campanella distintiva.

Dal 21 settembre al 2 ottobre, “Sottobanco” vedrà in scena diversi attori tra cui Gaia de Laurentis, Domenico Starnone, Paolo Perinelli Silvia Brogi, Marina Vitolo ed Enoch Marrella.

Anni ’90, Istituto tecnico fuori Roma, c’è una classe sgangherata bizzarra e per la quale la scuola dibatte per il loro futuro soprattutto a causa di un irrequieto studente che mette in discussione continuamente il giudizio dei professore.

Lo spettacolo fa ridere tanto e offre spazi di riflessione al pubblico per sensibilizzare la lettura, tanto che lo fa attraverso una campagna dal nome “Libri in via di estinzione, salvali con Sottobanco”.

Gli spettatori potranno portare un libro, quello che ritengono debba essere preservato dal “rischio estinzione”, e decidere se donarlo al vicino di poltrona oppure allo spazio culturale che si preoccuperà poi di raccoglierli per metterli a disposizione del proprio pubblico.

Iniziativa diversa, intellettuale e di gruppo. Torniamo a teatro e con un bel libro tra le mani.

Biglietti a partire da 15 euro.

www.teatrogolden.it

