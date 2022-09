Il 3 novembre torna al cinema il grande classico “Lo Schiaccianoci” nella nuova versione

animata Lo schiaccianoci e il flauto magico, con la voce della famosissima e talentuosa

YouTuber/TikToker Charlotte Moccia, influencer di 13 anni di Pistoia ,diretto da Vikor Glukhusin e distribuito da Notorious Pictures.

La storia più romantica di sempre torna sul grande schermo in una nuova veste per tutta la

famiglia. Ispirato al grande classico di Alexandre Dumas e con le celebri musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

A dare la voce alla protagonista è la star del web Charlotte M., YouTuber con più di un milione di iscritti sulle sue pagine ufficiali. La giovane content creator, idolo dei suoi coetanei e già protagonista nell’editoria e nella musica con libri e canzoni; debutta così nel doppiaggio che la vedrà protagonista.

Trama

È passato un anno da quando il padre di Marie, 17 anni, è morto. È l’ultimo dell’anno e Mary spera in un miracolo: che la vita prenda una svolta per il meglio. Sfortunatamente, ha una sorpresa molto spiacevole, scopre che, per poter mantenere la casa dove vive con sua madre, è costretta a sposare contro la sua volontà il rivoltante usuraio Mr. Ratter. Come pegno la madre dà a Marie una bambola di nome Schiaccianoci. Sconvolta e disperata, Marie esprime un desiderio: darebbe qualsiasi cosa solo per essere di nuovo piccola e spensierata. Succede il miracolo: Mary diventa piccola come i suoi giocattoli d’infanzia, che prendono vita. Lo Schiaccianoci si rivela essere un principe di nome George, vittima di un incantesimo. Marie, George e i loro amici giocattolo viaggiano nella magica Terra dei Fiori con la missione di salvare il mondo dalle persone ratto.

