50&Più torna con la seconda edizione di IMMAGINA, il grande evento che unisce passione per lo sport e per il canto, con la volontà di realizzare una manifestazione che favorisca aggregazione, competizione sportiva, condivisione delle passioni.

L’evento, dedicato ai soci 50&Più, si terrà presso il Garden Toscana Resort di San Vincenzo in provincia di Livorno.

Il 18 settembre, con l’inaugurazione della 28a edizione delle Olimpiadi 50&Più, sarà dato avvio alle gare sportive dei giorni successivi alle quali parteciperanno over 50 provenienti da tutta Italia.

Lo sport non sarà l’unico protagonista. In programma, infatti, anche due serate interamente dedicate alle semifinali della 19a edizione del concorso canoro Italia In…Canto.

“La sfida con se stessi e la voglia di superare i propri limiti non è una prerogativa dei giovani – dichiara il Presidente Nazionale 50&Più Carlo Sangalli – questo evento rappresenta proprio la forza degli over 50, una fascia della popolazione attiva che si dedica allo sport e coltiva altre passioni come il canto, attraverso un allenamento costante. Dedicarsi ai propri interessi mettendosi alla prova in un clima di sana competizione non solo permette di continuare a crescere come persone, ma anche nel confronto con gli altri”.

Tra i testimonial per IMMAGINA 2022 è confermato anche quest’anno Francesco Moser conosciuto come “Lo Sceriffo”, medaglia d’oro di ciclismo ai mondiali nel 1976 e nel 1977, che si unirà ai presenti per le passeggiate in bicicletta.

Da lunedì 19 settembre inizieranno le competizioni sportive di dieci discipline: bocce, freccette, marcia, tiro con l’arco, tennis, ping-pong, nuoto, maratona, ciclismo e basket. Accanto a queste, 50&Più ha pensato di organizzare un torneo di burraco, una gara di ballo e una speciale partita di walking football, una versione rivisitata del calcio che anche i più anziani possono praticare.

Giovedì 22 e venerdì 23 settembre, i partecipanti a IMMAGINA potranno assistere alle semifinali del concorso canoro firmato 50&Più, Italia In…Canto. In questa diciannovesima edizione della kermesse saranno ben 40 i cantanti in erba che, passate le prime selezioni, si sfideranno sul palco eseguendo brani della musica italiana per raggiungere l’ambita fase finale.

Fra i giurati, il volto ormai noto del Maestro Gaetano Raiola, da sempre al fianco dei concorrenti per la preparazione dei brani, e Fio Zanotti, direttore d’orchestra conosciuto dal grande pubblico grazie alle numerose partecipazioni al Festival di San Remo.

“Lo sport e la musica vantano da sempre la capacità di unire le persone, al di là dell’appartenenza generazionale. Favorire lo scambio e il dialogo fra giovani e anziani, incentivando la condivisione delle esperienze, rappresenta da sempre uno dei principi cardine dell’Associazione 50&Più”, dichiara il Presidente Nazionale 50&Più Carlo Sangalli.

“In questa seconda edizione di Immagina, abbiamo scelto di essere al fianco di UNICEF, Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, che dal 1946 tutela i diritti dei bambini e delle bambine nel mondo garantendo salute, uguaglianza, istruzione e protezione. Questa collaborazione, perciò, è frutto della nostra volontà di sostenere quanti hanno a cuore le generazioni future e quindi il nostro stesso avvenire”.

Associazione 50&Più

L’Associazione 50&Più dal 1974 opera per la rappresentanza, la tutela e l’assistenza dei propri soci e per il riconoscimento degli over 50 come risorsa della società. Con oltre 330mila iscritti, è diffusa sul territorio nazionale con numerose sedi provinciali e zonali e supera i confini italiani con 29 sedi in 10 Paesi del mondo. www.spazio50.org

Altri articoli di Eventi su Dietro La Notizia