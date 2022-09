Organizzato da Santibriganti Teatro, in collaborazione con Liberipensatori Paul Valery, Tékhné, Quinta Tinta, Cooperativa Lancillotto, Fondazione Dravelli prende il via giovedì 15 settembre la rassegna “Scorribande Metropolitane”: irruzione, apparizione, sovvertimento, spettacoli ed eventi non convenzionali in luoghi originali. La rassegna, che ha vinto il “Bando Periferie” del Comune di Torino, prevede 60 eventi fino a venerdì 23 dicembre.

Le “Scorribande” solitamente lasciano tracce del loro passaggio: è ciò che questa rassegna intende fare, aprendosi a tutte le fasce sociali e di età, per avvicinare anche solo una parte di quel 98% di cittadini (dati SIAE) che non manifestano interesse verso lo spettacolo dal vivo, spesso per mancanza di adeguati stimoli o mezzi che possano permetterne la “scoperta”.

Facilitare l’accesso al teatro superando diffidenze culturali e difficoltà economiche è l’obiettivo ultimo per creare un “teatro di prossimità”.

L’incontro tra le compagnie partner del progetto, nasce dalla condivisione di esperienze e di obiettivi e dal quotidiano vivere territori che presentano analoghe complessità sociali. Compagnie di professionisti di levatura nazionale si esibiranno in diverse location insieme ad affermate realtà locali, accomunate da un impegno che travalica lo spettacolo e che per molti è scelta, di vita, etica civile e sociale.

La proposta artistica spazierà da spettacoli destinati alle famiglie fino al teatro dell’innovazione e quello da camera.

Le sedi

Diverse le sedi della rassegna, che comprendono i territori delle Circoscrizioni 8, 5, 7: CdQ Il Barrito, CasaOz, Piazze di comunità come quella antistante ad Eataly Lingotto, le Piazze Gabotto e Carducci, in cui sono attivi patti di collaborazione civica (Progetto Cocity), Fonderie Limone e Teatro Dravelli, Cecchi Point – Casa del Quartiere Salone delle Arti, comprensori scolastici e parrocchie, mercati, esercizi commerciali e zone all’aperto.

Tra gli artisti che si esibiranno nel ricco cartellone che scopriremo nelle prossime settimane ci saranno anche Moni Ovadia, Jacopo Fo e Natalino Balasso.

Teatro di prossimità

I responsabili del progetto dichiarano: “La Circoscrizione 8 da diversi anni ha visto crescere un coinvolgimento di nuove realtà culturali. Nello specifico Nizza Millefonti ha risentito di una maggiore difficoltà ma grazie ai partner di progetto il volto è decisamente cambiato.

Civich e il quartiere della gentilezza con il suo Festival, la rete dei commercianti, il progetto Cocity e la volontà di animare Piazza Carducci fresca di pedonalizzazione ci spinge a continuare ad investire in questo territorio. Mutamento di un territorio, adattamento alle sue architetture, modificazione degli spazi ed infine creazione di nuovi pubblici.

I quartieri abitati da proposte culturali varie e innovative conferiscono nuove identità sia alle persone che ad intere aree. Pensare ad un quartiere come un organismo vivente, un’entità viva e pulsante fatta di persone ed azioni, dove l’agire culturale sia in completa simbiosi con il tessuto territoriale su cui si appoggia.

“Scorribande Metropolitane” va in questa direzione, i suoi artisti ne sono l’espressione attiva e il pubblico la linfa vitale. Teatro, danza, musica, reading, dibattiti, formazione e laboratori come strumento creativo in attento ascolto e in aperto scambio. Teatro di prossimità per favorire le relazioni di qualità: sociali, affettive, lavorative, collaborative, di mutualità, di vicinato ed artistiche. Il superamento delle barriere economiche e sociali, facilitando l’accesso agli eventi ad ogni tipo di target”.

IL PROGRAMMA

Il programma è consultabile online.

Info

Info e contatti per il pubblico:

scorribandemetropolitane.it

info@scorribandemetropolitane.it

011/645740 (lunedì – venerdì 10.30/14.30)

Spettacoli con donazione a cappello

A pagamento:

Sabato 24 settembre “Io Odio” – 5 euro

Venerdì 30 settembre “Quel che resta” – 5 euro

