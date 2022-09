Dal 9 al 18 settembre, 26esimo appuntamento con l’International Police Award Arts Festival.

Pesaro, Capitale Italiana della cultura 2024 ospiterà al Teatro Sperimentale il Festival che celebra le Forze dell’Ordine all’interno del cinema e tv, nella musica nell’arte e nello sport e due appuntamenti per festeggiare Alberto Sordi, che tra i tantissimi ruoli interpretati, ha vestito la divisa.

Proiezioni con dialoghi e confronti con ospiti internazionali e un premio dedicato ad Alberto Sordi Family, nuovo evento che amplifica l’offerta di accoglienza di arte e cultura per la Pesaro Capitale Culturale del 2024.

Solo i veri appassionati del cinema di Fellini se non gli stessi abitanti della provincia di Pesaro, ricordano la scena de ‘I vitelloni’ in cui Alberto Sordi, in macchina con degli amici, schernisce dei contadini chiamandoli “lavoratoriiii” seguito da una pernacchia. Scena che il riminese e giovane Federico Fellini, visse in prima persona ,quando da giovane squattrinato ,frequentava il borgo di Fiorenzuola.

Il premio Alberto Sordi Family Award, ideato e condotto da Igor Righetti, giornalista radiotelevisivo Rai nonché cugino di Alberto Sordi, verrà assegnato ad artisti internazionali, rappresentanti dell’informazioni, cultura e imprenditoria che si sono distinti per il loro talento. Verrà ripresentato il libro “Alberto Sordi Segreto”, scritto dallo stesso Igor Righetti.

www. internationalpoliceawardartsfe stival.it

Scopri altre notizia di cultura ed eventi su Dietro La Notizia