Massimo Sertori, assessore di Regione Lombardia agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, parteciperà domenica 4 settembre, a Bormio (Sondrio), alla ‘Pizzoccherata‘ più lunga d’Italia, uno degli eventi enogastronomici di punta dell’estate in Valtellina.

Il centro storico di Bormio, dalla piazza del Kuerc fino a piazzetta San Vitale, si trasformerà in un’unica tavolata di 800 metri con 1800 commensali pronti a gustare gli ottimi pizzoccheri preparati a mano da 15 ristoranti del comprensorio.

L’appuntamento è quindi in Piazza del Kuerc a Bormio (SO) alle ore 13.00.

I biglietti sono in vendita online o presso gli uffici turistici del comprensorio. La vendita online sarà attiva fino alle ore 08.00 del 4 settembre 2022. Biglietti last minute in vendita presso la Piazza Cavour / Kuerc dalle ore 09.30 (pagamento solo in contanti).

