Nei weekend 24-25 settembre, 1-2 ottobre e 8-9 ottobre riparte “Degusta Morbegno” con degustazioni dei vini valtellinesi!

Alla sua terza edizione, gli appuntamenti si replicano su 3 week-end durante i quali i visitatori visiteranno delle cantine storiche di Morbegno all’interno di due location del luogo: Palazzo Malacrida e l’ex Convento di Piazza S. Antonio.

Come nelle precedenti edizioni si potrà scegliere uno dei percorsi che abbinano movimento e visite guidate a meraviglie storico-paesaggistiche della zona: oltre al TREKKING sulla Costiera dei Cech, con visita al Torchio di Cerido e apericena nella Cantina dei Cech, prevista il nuovo ITINERARIO CON CAMMINATA tra chiese e palazzi, con apericena presso la Sala Storico Ribelle di Palazzo Folcher.

Veri week end di primo autunno a solo un’ora da Milano.

Ritiro PASS e CALICI per i due percorsi “4 calici in 4 cantine” presso gli uffici della Pro Loco Morbegno in piazza S. Antonio 5 e in via Pretorio 19.

Info: Tel. +39 351 5817328

Per maggiori info ,prezzi e prenotazioni di percorsi guidati: Degustamorbegno.it

