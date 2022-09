Prima di raggiungere il palco per la proclamazione, le miss hanno sfilato in corteo per le vie del centro storico di Fano capitanate da Miss Italia 2021, Zeudi di Palma. In testa, le ragazze delle Marche, omaggio simbolico alla Regione che ospita le prefinali del Concorso, in un momento particolare segnato dai drammatici fatti di cronaca di questi giorni.