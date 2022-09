“Tu sei un ragazzo di strada e come tutti i ragazzi di strada ami quella vita, ami il rischio, vivi di notte, vuoi una ragazza che ti sta vicino. Dio ti perdona, ma sa cosa hai fatto prima, lo sappiamo entrambi. Ti scrivo questo messaggio per dirti che se non avessi fatto questa roba sarei rimasto per strada a morire di fame, a morire con i miei sogni. Ricorda però anche quando avrai la forza di cambiare il passato lo porti dentro”.

Con queste parole Medy anticipa l’uscita del suo nuovo singolo “CARTIER #1” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) prevista per venerdì 9 settembre.

Il brano fa riflettere già dall’intro che, anche se al primo ascolto può sembrare solo un vocale di un amico, in realtà è molto di più: sono scambi inconsapevoli avvenuti prima di un blitz che ha portato alla detenzione di quest’ultimo.

La strada, prima fedele compagna e poi quasi nemica, rimane sempre dentro chi l’ha vissuta, l’ha calpestata e da essa è stato calpestato, attirato da speranze di vita migliore, dalla ricerca di possibilità che la vita difficilmente da a tutti.

Medy con i propri pezzi sta mostrando tutti gli aspetti della sua personalità, un lato più dolce, uno più arrabbiato, un altro più consapevole. Guardare al passato e agli errori commessi con lucidità porta chiunque a imparare dai propri errori e a trovare modi alternativi per raggiungere i propri obiettivi, comprendendo che per ottenere quello che realmente si vuole bisogna lavorare duramente e crederci sempre.

L’artista ha da poco raggiunto un grande risultato conquistando il disco d’oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia) con “BISOUS” (https://medy.lnk.to/Bisous Columbia Records Italy/Sony Music Italy) uno dei suoi singoli di maggior successo, prodotto da Timongothekey. Un traccia in cui si fondono le liriche in italiano e in francese, dando vita a un brano movimentato e coinvolgente.

