Adattati ai cambiamenti in corso per ritrovarti e rinascere

Quante volte abbiamo provato paura nell’affrontare un cambiamento nella nostra vita? Probabilmente tante ed alcune volte abbiamo anche rinunciato al cambiamento.

L’ideale sarebbe cambiare le proprie abitudini e mantenere il corretto approccio mentale, permettendoci di continuare a lavorare e rimanere produttivi, senza perdere la concentrazione e peggio, abbandonarci allo sconforto.

Ci sono delle buone pratiche per affrontare al meglio questa situazione estremamente complessa, imparare a gestire i livelli della propria ansia e dello stress, superando la negatività del cambiamento.

E’ infatti importante comprendere che i cambiamenti fanno parte dell’evoluzione della nostra persona e in molte occasioni, rappresentano nuove possibilità

Adattati al cambiamento

Nonostante questo periodo stravolga la quotidianità e possa sembrare unicamente negativo, dobbiamo imparare a reagire ed accoglierlo attraverso un atteggiamento prettamente positivo

Non abbandonare le sane abitudini

Fai tesoro di quello che hai fatto in passato e ti ha fatto stare bene. Ognuno di noi ha delle abitudini che aiutano alla nostra mente e di conseguenza alla nostra mente. Solo tu sai cosa ti piace, creati dei momenti in cui metterle in pratica

Pianifica le tue giornate

E’ importante non farsi trovare impreparati di fronte al nuovo giorno. Siamo noi a decidere i nostri tempi e spazi e non viceversa.

Decidi quali sono le tue priorità e punti di forza, organizzati per portarle avanti costantemente, non rimandare quello che è per te salutare

ALLENATI

Dedica una parte delle tue giornate alla sana attività fisica

Praticare sport rilascia endorfine e serotonina nel nostro cervello. Una volta finito con lo sport, è importante anche rilassarsi senza sentirsi in colpa

