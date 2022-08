L’artista che nel 2021 si è aggiudicata il premio “Menzione Speciale” di Musica contro le mafie con il suo brano “Regarde moi” sulla parità di genere e diritti LGBTQIA+, il 26 Agosto in occasione della festa di Radio onda d’urto di Brescia aprirà ilconcerto di Myss Keta e Ditonellapiaga.

Un’occasione importante per Sugar suonare a questa grande festa e riprendendo le sue parole: “È difficile trovare le parole giuste per descrivere quanto sia felice di calcare questo palco. Ho bei ricordi di Festa di radio onda d’urto, per anni ne sono stata spettatrice insieme a mio fratello al quale sono molto legata. Sono orgogliosa di aprire gli show di due donne, prima che grandi artiste come Ditonellapiaga e Myss Keta.

Dopo Casa Sanremo, questo palco sarà un banco di prova per me quindi:

Preparatevi a saltare, ballare e… a fare il pieno di zuccheri, letteralmente.

Ci si vede il 26!”

Inoltre per l’occasione della serata di Venerdì 26 Agosto uscirà su tutti gli store digitali il brano Via con me, un pezzo che racconta la storia di una ragazza che si innamora di un’amica, bella come Parigi, la città nella quale sogna di portarla un giorno.

Sa di estate, di fine della scuola, degli ultimi esami all’università, dell’inizio delle vacanze, dei concerti, della fuga dalla città: l’unica testimone che vedrà nascere e morire questo amore.

Il brano descrive l’amore di pancia, quello che ti fa correre verso qualcuno, che ti fa ballare da sola nella stanza, che più diventa forte, più ti rende vulnerabile.

https://www.radiondadurto.org

