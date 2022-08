Da lunedì 8 a domenica 14 agosto grande tennis in diretta su Sky con il torneo maschile di Montreal, evento del circuito maschile ATP Masters 1000, in programma sul cemento dell’IGA Stadium della città canadese.

Il torneo verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW e alle telecronache si alterneranno Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Zancan, Paolo Ciarravano e Fabio Tavelli, affiancati nel commento da Paolo Lorenzi, Raffaella Reggi, Laura Garrone e Nicolò Cotto.

A parte qualche defezione di rilievo, come quelle del serbo Novak Djokovic, dello spagnolo Rafa Nadal, e del tedesco Alexander Zverev, nella città canadese saranno presenti diversi tra i più forti tennisti al mondo: il russo Daniil Medvedev, attualmente numero uno del ranking mondiale, prima testa di serie del torneo e vincitore dell’ultima edizione, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il greco Stefanos Tsitsipas, il norvegese Casper Ruud, l’altro russo Andrey Rublev, i canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, il polacco Hubert Hurkacz, l’americano Taylor Fritz e lo scozzese Andy Murray, grazie a una wild card.

Al momento sono due gli italiani presenti nel tabellone principale, Jannik Sinner, testa di serie numero 7, e Matteo Berrettini, numero 11.

Questa la programmazione del torneo di Montreal in diretta su Sky:

lunedì 8 agosto

dalle 18 alle 4 Prima giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

martedì 9 agosto

dalle 18 alle 4 Seconda giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

mercoledì 10 agosto

dalle 18 alle 4 Terza giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

giovedì 11 agosto

dalle 18 alle 4 Ottavi di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

venerdì 12 agosto

ore 18 Primo quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 20 Secondo quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

notte venerdì 12-sabato 13 agosto

ore 0.30 Terzo quarto di finale Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ore 2.30 Quarto quarto di finale Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

sabato 13 agosto

ore 21 Prima semifinale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

notte sabato 13-domenica 14 agosto

ore 2 Seconda semifinale Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

domenica 14 agosto

ore 22 Finale Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

(disponibile su Sky Go, anche in HD)

https://sport.sky.it

