Roberto Vecchioni, in Sicilia raddoppia con “L’infinito Tour”

Un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi, che parte da un’idea precisa: l’infinito non è al di fuori di noi, non è introvabile, ma è dentro di noi, nella nostra anima e nelle nostre emozioni.

Tutta la prima parte dello show è giocata sul disco omonimo (prodotto da Danilo Mancuso per DME e distribuito da Artist First, uscito a fine 2018) e sui personaggi che hanno battuto il destino, hanno combattuto il male, hanno amato la vita, gli altri e sé stessi. Tra echi leopardiani e altre suggestioni letterarie, tra riflessioni sulla vita e sull’amore.

Le emozioni toccano sul vivo con canzoni come Ti insegnerò a volare (Alex), cantata in studio con Francesco Guccini e dedicata ad Alex Zanardi; con Giulio, pennellata d’autore sulla drammatica vicenda di Giulio Regeni, o con Formidabili quegli anni, ricordo nostalgico ma non malinconico della gioventù segnata dai furori sessantottini.

La seconda parte dello spettacolo, invece, è una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima, che mostrano come si è arrivati a questo concetto di infinito attraverso pensieri particolari sull’amore, sul sogno, sull’esistenza, sul dolore, sulla gioia, sulla felicità.

E come poi tutte queste piccole cose si siano ricomposte in un’unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia. Anche se a volte la immaginiamo in un altro modo.

Due serate uniche, il 9 agosto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino a Zafferana Etnea, nell’ambito della rassegna Ai piedi dell’Etna, e il 10 agosto al Castello di Lombardia a Enna per il Festival Stupor Mundi – Musica d’autore nei luoghi federiciani, dove il pubblico potrà godere di un repertorio che ha pochi eguali nella canzone d’autore. .

L’infinito tour 2022 è uno spettacolo DM Produzioni.

9 agosto 2022 – Ai piedi dell’Etna, Anfiteatro Falcone e Borsellino, Zafferana Etnea (CT). La data siciliana de L’infinito tour di Roberto Vecchioni è un concerto organizzato dalla cooperativa Olimpo in collaborazione con il Comune di Zafferana Etnea. I biglietti sono disponibili online su TicketOne (https://bit.ly/3yRD6CU) e BoxOffice Sicilia (https://urly.it/3nrmv) e presso i punti vendita abituali.

10 agosto 2022 – Stupor Mundi – Musica d’autore nei luoghi federiciani, Castello di Lombardia, Enna. La data siciliana de L’infinito tour di Roberto Vecchioni è un concerto organizzato dalla cooperativa Olimpo con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Enna. I biglietti sono disponibili online su TicketOne (https://bit.ly/3O2gaFQ) e Liveticket (https://bit.ly/3tAAzda) e presso i punti vendita abituali

