La Città metropolitana di Milano aderisce alla Rete delle Città italiane per una politica sulle droghe sottoscrivendo la Carta delle Città e sposando un nuovo sguardo ad un fenomeno che, nel tempo, è mutato notevolmente, chiedendo un approccio differente e non più rinviabile.

In un contesto sociale che cambia rapidamente, di cui il territorio in cui viviamo è un palcoscenico privilegiato, è emersa la necessità di affrontare in una modalità diversa il tema delle droghe, finora incentrata sulla risposta penale e repressiva con risultati spesso insufficienti.

“Una analisi razionale degli esiti delle politiche fin qui adottate rivela come i consumi di sostanze non possano essere eliminati dalle nostre città, ma possano e debbano essere gestiti mitigandone l’impatto problematico, curandosi della qualità della vita e della salute di tutti i cittadini, sostenendo le persone ad adottare comportamenti responsabili ed autoregolati di uso e promuovendo la convivenza sociale”, si legge nel documento, che vuole essere da stimolo, per la politica nazionale, ad una “non più rinviabile riforma della legge sulle droghe in vigore dal 1990, nel segno della decriminalizzazione e delle alternative alla regolazione penale”, sulla scia anche dei risultati della Conferenza nazionale sulle droghe e le dipendenze, tenutasi a Genova nel novembre 2021.

Le istituzioni, insomma, intendono “assumere un ruolo di maggiore responsabilità civile ed istituzionale attivando un processo di riorganizzazione su scala locale – in collaborazione e sinergia con gli attori istituzionali e sociali – delle azioni e dei servizi finalizzati a sperimentare modelli di regolazione sociale, con l’obiettivo prioritario di mettere in sicurezza i contesti nei quali si realizza il consumo di droghe e promuovere la convivenza sociale”.

https://www.cittametropolitana.mi.it

Altri articoli di Attualità su Dietro La Notizia