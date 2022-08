È uscito oggi “Staying Alive” feat. Drake & Lil Baby (We The Best Music Group/Epic Record), il nuovo singolo dell’artista e producer multiplatino, vincitore di un GRAMMY® Award, DJ KHALED (https://stayingalive.lnk.to/DjKhaled).

Il brano anticipa l’attesissimo nuovo album “GOD DID”, in uscita in digitale il 26 agosto e disponibile da oggi in pre-save (DJ Khaled God Did Album Pre-Save (sonymusicfans.com)).

Online anche il videoclip del brano: https://youtu.be/PM2f835zx88.

Con questo nuovo singolo proseguono le collaborazioni con Drake dopo il triplo platino “POPSTAR“, il triplo platino “For Free“, il platino “GREECE“ e i singoli certificati oro “To The Max“, “I’m On One” feat. Drake, Rick Ross e Lil Wayne, “No New Friends“ feat. Drake, Rick Ross e Lil Wayne e tanti altri.

Nel frattempo, si consolida la partnership creativa con Lil Baby, con il quale ha pubblicato “Every Chance I Get” feat. Lil Baby & Lil Durk (triplo platino) e “You Stay” feat. Meek Mill, J Balvin, Lil Baby e J Balvin (certificato platino). Per Dj Khaled, questa è la prima collaborazione dove Drake e Lil Baby sono presenti nello stesso brano.

