Roma è pronta a ospitare gli Europei maschili e femminili di nuoto, nuoto artistico e tuffi, in programma nelle piscine del Foro Italico da domani, giovedì 11, a domenica 21 agosto, integralmente in diretta su Sky e in streaming su NOW.

La “LEN European Aquatics Championships 2022”, che torna nella capitale italiana dopo l’edizione del 1983, vedrà al via 1.500 atleti provenienti da 50 nazioni del Vecchio Continente per 77 gare che metteranno in palio 231 medaglie.

Sky Sport racconterà il grande evento europeo con studi e telecronache live da Roma. Una copertura capillare, fin dal mattino e per tutte le giornate di gara, raccontate dalla “squadra nuoto” di Sky, che potrà contare sulla competenza e l’esperienza di Cristina Chiuso, Costanza Fiorentini, Tommaso Rinaldi e Francesca Dallapè, a cui sarà affidato il commento tecnico. Alle telecronache si alterneranno, invece, Riccardo Re, Niccolò Omini, Federica Zambon e Luigi Vaccariello.

La piscina del Foro Italico farà da sfondo allo studio “Estate Azzurra: Europei di nuoto” in programma per i pre e post gara delle varie discipline. In conduzione Sara Benci e a bordo vasca Federica Frola. Tanti anche gli ospiti illustri che interverranno su Sky Sport nel corso degli Europei, tra i quali, grazie anche alla collaborazione della Federazione Italiana Nuoto: Federica Pellegrini, Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino, Tania Cagnotto e Luca Marin.

Una finestra sempre aperta sugli Europei di nuoto anche su Sky Sport 24, sui canali social ufficiali di Sky Sport e sul sito skysport.it, con speciali, news, fotogallery, interviste ai protagonisti e altro ancora.

E la colonna sonora degli Europei di nuoto su Sky Sport è firmata da Francesca Michielin, cantautrice polistrumentista e attualmente nuova conduttrice di X Factor, con il suo ultimo singolo bonsoir, un pop sound su cui sognare, un gioco di allitterazioni, intrecci di immagini, dettagli evocativi, a partire dal concetto di panta rei, tutto scorre.

Roma si prepara, dunque, ad essere la casa di questa 36^edizione, che arriva dopo il successo ai recenti Mondiali di Budapest, i migliori di sempre per l’Italia. Sono 58 gli atleti Azzurri convocati dal Direttore Tecnico Cesare Butini, 34 uomini e 24 donne, con i gradi di capitano affidati a Fabio Scozzoli. Presenti tutti i finalisti e i medagliati alle Olimpiadi di Tokyo e ai Mondiali ungheresi, a partire da Gregorio Paltrinieri, grande protagonista a Budapest.

A ospitare i vari eventi saranno le piscine del Parco del Foro Italico, con lo Stadio del Nuoto per le gare di nuoto e tuffi, lo Stadio Pietrangeli per il nuoto artistico, il Circolo del Tennis per i tuffi dalle grandi altezze, mentre il nuoto in acque libere si disputerà nel mare di Ostia.

Si parte giovedì con la prima giornata dedicata alle batterie e alle prime finali del nuoto, al primo dei cinque giorni delle finali dell’artistico e in palio ci saranno già le prime medaglie.

LA PROGRAMMAZIONE LIVE COMPLETA DEGLI EUROPEI DI NUOTO SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Giovedì 11 agosto

dalle 9 alle 12 1^ giornata – nuoto/batterie Sky Sport Uno e in streaming su NOW

dalle 9.30 alle 11 1^ giornata – artistico/prelim. Sky Sport Arena e in streaming su NOW

dalle 15 alle 16.30 1^ giornata – artistico/finali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 17.30 “Studio Europei Nuoto” Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

dalle 18 alle 20 1^ giornata – nuoto/finali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 20 “Studio Europei Nuoto” Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Venerdì 12 agosto

dalle 9 alle 12 2^ giornata – nuoto/batterie Sky Sport Uno e in streaming su NOW

dalle 9.30 alle 11.30 2^ giornata – artistico/prelim. Sky Sport Arena e in streaming su NOW

dalle 15 alle 17.30 2^ giornata – artistico/finali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 17.30 “Studio Europei Nuoto” Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

dalle 18 alle 20 2^ giornata – nuoto/finali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 20 “Studio Europei Nuoto” Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Sabato 13 agosto

dalle 9 alle 12 3^ giornata – nuoto/batterie Sky Sport Uno e in streaming su NOW

dalle 9.30 alle 11 3^ giornata – artistico/prelim. Sky Sport Arena e in streaming su NOW

dalle 15 alle 17 3^ giornata – artistico/finali Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 17.30 “Studio Europei Nuoto” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

dalle 18 alle 20 3^ giornata – nuoto/finali Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 20 “Studio Europei Nuoto” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Domenica 14 agosto

dalle 9 alle 12 4^ giornata – nuoto/batterie Sky Sport Uno e in streaming su NOW

dalle 9.30 alle 11.30 4^ giornata – artistico/prelim. Sky Sport Arena e in streaming su NOW

dalle 15 alle 16.30 4^ giornata – artistico/finali Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 17.30 “Studio Europei Nuoto” Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

dalle 18 alle 20 4^ giornata – nuoto/finali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 20 “Studio Europei Nuoto” Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Lunedì 15 agosto

dalle 9 alle 12 5^ giornata – nuoto/batterie Sky Sport Uno e in streaming su NOW

dalle 9.30 alle 12 5^ giornata – artistico/prelim. Sky Sport Arena e in streaming su NOW

dalle 13 alle 14.30 5^ giornata – tuffi/finali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

dalle 15 alle 18.00 5^ giornata – artistico/finali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

dalle 18 alle 20.30 5^ giornata – nuoto/finali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 20.30 “Studio Europei Nuoto” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Martedì 16 agosto

dalle 9 alle 11.15 6^ giornata – nuoto/batterie Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

dalle 12 alle 16.30 6^ giornata – tuffi/finali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 17.30 “Studio Europei Nuoto” Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

dalle 18 alle 20.30 6^ giornata – nuoto/finali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 20.30 “Studio Europei Nuoto” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Mercoledì 17 agosto

dalle 9 alle 11 7^ giornata – nuoto/batterie Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

dalle 12 alle 16.30 7^ giornata – tuffi/finali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 17.30 “Studio Europei Nuoto” Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

dalle 18 alle 20.30 7^ giornata – nuoto/finali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 20.30 “Studio Europei Nuoto” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Giovedì 18 agosto

dalle 9 alle 13 8^ giornata – nuoto/finali Sky Sport Uno e in streaming su NOW

dalle 10 alle 12.30 8^ giornata – tuffi/prelim. Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 15 “Studio Europei Nuoto” Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

dalle 15.30 alle 19 8^ giornata – tuffi/finali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 19 “Studio Europei Nuoto” Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Venerdì 19 agosto

dalle 9 alle 13 9^ giornata – nuoto/finali Sky Sport Uno e in streaming su NOW

dalle 10 alle 12 9^ giornata – tuffi/prelim. Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 15 “Studio Europei Nuoto” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

dalle 15.30 alle 19 9^ giornata – tuffi/finali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 19 “Studio Europei Nuoto” Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Sabato 20 agosto

dalle 7 alle 12 10^ giornata – nuoto/finali Sky Sport Uno e in streaming su NOW

dalle 10 alle 12.30 10^ giornata – tuffi/prelim. Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 15 “Studio Europei Nuoto” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

dalle 15.30 alle 19 10^ giornata – tuffi/finali Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 19 “Studio Europei Nuoto” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Domenica 21 agosto

dalle 9 alle 13 11^ giornata – nuoto/finali Sky Sport Arena e in streaming su NOW

dalle 10 alle 12 11^ giornata – tuffi/prelim Sky Sport Action e in streaming su NOW

ore 15.30 “Studio Europei Nuoto” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

dalle 15.45 alle 19 11^ giornata – tuffi/finali Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 19 “Studio Europei Nuoto” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

