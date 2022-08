Diffusa la notizia che lo stabilimento balneare di Forte dei Marmi, di cui Flavio Briatore è proprietario con Daniela Santanchè, è stato in parte devastato dal maltempo. Fortissime raffiche di vento, anche a 150 chilometri all’ora, hanno colpito infatti diverse spiagge e città di buona parte del Centro-Nord. Nello stabilimento dell’imprenditore tante tende e strutture sono state danneggiate. Lo ha mostrato in diretta in un altro video la senatrice di Fratelli d’Italia, elencando i danni riportati sulla spiaggia e vicino alla sua casa.

A Briatore non sono andati per niente giù alcuni commenti apparsi sui social, così ha deciso di registrare un video e pubblicarlo, per rispondere a coloro che hanno espresso frasi derisorie.