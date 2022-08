Dopo l’oro nei 100 metri di Marcell Jacobs, stasera tocca a Filippo Tortu, che si è qualificato per la finale dei 200 metri con il tempo di 20.29, terzo tempo di qualifica su otto.

“In finale i favoriti per il podio sono gli inglesi” ha dichiarato Tortu. “So che posso fare meglio rispetto alla semifinale, ma per sperare in una medaglia dovrò fare la mia miglior gara di sempre”.

Gli avversari che competeranno per la medaglia d’oro insieme a Tortu saranno gli inglesi Zharnel Hughes (secondo nei 100 dietro a Jacobs con il tempo di 20“19), Charles Dobson (col suo 20“21), l’israeliano Blessing Afrifah, il turco Ramil Guliyev, lo spagnolo Pol Retamal e il tedesco Joshua Hartmann.

Non sono riusciti a qualificarsi, invece, Fausto Desalu e Diego Petterossi, entrambi sotto i propri standard in una serata in cui il clima piovoso può aver condizionato i nostri atleti.

La finale dall’Olympiastadion è in programma oggi venerdì 19 agosto alle ore 21:20 su Rai 2 e live anche in streaming.

Altre info

Altre notizie sportive su Dietro la Notizia