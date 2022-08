Da Cernobbio , al Museo Villa Bernasconi si potrà visitare la mostra AL LAGO CON ANTONIO E MARIEDA. Dipinti e sculture della Collezione Boschi Di Stefano a Villa Bernasconi, aperta fino al 22 gennaio 2023 info:

Tel. 031.3347209 e-mail villa.bernasconi@comune. cernobbio.co.it

www.villabernasconi.eu

VILLA CARLOTTA, A TREMEZZINA, dove si potranno visitare ben tre mostre:

1-Paola Mattioli. Quattro stanze. Quattro storie. Fino al 4 settembre

2- Nel segno della Camelia. Dalla Reggia di Caserta a Villa Carlotta. Il ritratto di Maria Cristina Ferdinanda di Borbone di Winterhalter – fino al 16 ottobre

3- La Scena dell’Arte – Il teatro segreto – Ferdinando Bruni e Antonio Marras fino al 6 novembre.

La Scena dell’Arte è il primo progetto diffuso di arte contemporanea sul Lago di Como che connette tra loro le due sponde storicamente diverse: l’una è da sempre meta del turismo internazionale mentre l’altra è stata il cuore manifatturiero del lago. Le due sedi espositive raccontano a loro volta questa differente natura: da una parte un’antica villa dalla storia gloriosa immersa in uno dei giardini botanici più belli d’Europa e, dall’altra, uno storico circolo operaio recentemente trasformato in spazio espositivo.info: segreteria@villacarlotta.it

www.villacarlotta.it.

Domenica 14 agosto 2022 h. 21:30 secondo appuntamento della rassegna “Te, Lario grandissimo” con Olga Bini, la regia di Giuseppe Adduci e musiche dal vivo di Francesco Andreotti con “Racconti cernobbiesi”.

La candela per Villa d’Este di Giuseppe Adduci

La Rossa e le bionde di Olga Bini

I lavatoi di Francesca Marchegiano

Tre racconti teatrali ispirati a storie vere, eventi storici, fatti di cronaca o leggendari e ambientati in alcuni luoghi caratteristici di Cernobbio

Il giardino di Villa Bernasconi fino al 21 Agosto si trasforma in un giardino della birra artigianale italiana a cura di Paneliquido, società specializzata in eventi con birra artigianale italiana.

Orari: da domenica a giovedì dalle 16 alle 23, venerdì e sabato dalle 16 a mezzanotte

Storicamente i “Biergarten” nascono in Germania, precisamente in Baviera, nel secolo XIX. Scopo di questi luoghi, sopravvissuti nei secoli, è ancora oggi passare piacevoli momenti insieme immersi nel verde consumando buona birra locale insieme ai propri familiari e amici.

In Italia il fenomeno non ha ancora preso completamente piede, e non si hanno riferimenti di “beer garden” nella provincia di Como.

Un Beer Garden comprende ampi spazi verdi aperti dedicati non solo agli appassionati di birra, ma anche a gruppi di amici e famiglie che vogliono rilassarsi in pace, senza contare i numerosi turisti che in estate accorrono per godere delle bellezze che offre il Lago di Como.

Nel Beer Garden concepito nei giardini di Villa Bernasconi, l’attenzione è focalizzata sulla mescita di birra artigianale che viene accuratamente selezionata, trattata e spillata secondo criteri volti a conservare le proprietà gustative ed organolettiche del prodotto in un contesto estetico basato sul green, con momenti di svago e di relax per famiglie, bambini, turisti e per tutte le persone che cercano un luogo dove ritrovarsi al fresco e, oltre a degustare birre sarà possibile assaggiare spuntini e cibo.

Questi gli eventi

Venerdì 12 agosto 2022 – ANITA CANE VIOLINS (soul funk) + local guests;

Sabato 13 agosto 2022 – PAOLO ERCOLI (il più grande dobroista italiano) & CLARA ZUCCHETTI ( blues \ USA Folk);

Venerdì 19 agosto 2022 – FOLSOM PRISON (omaggio a Jhonny Cash by Gabriele from Babbutzi Orkestar);

Sabato 20 agosto 2022 – FREE BEATS (funk\musica popolare con Dava dei Vallanzaska);

Cernobbio Beer Garden

8-21 agosto 2022, Giardino di Villa Bernasconi, L.go A. Campanini n. 2, Cernobbio

