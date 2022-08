Non conosce tregua la creatività e l’azione di stimolo per le arti e la cultura che anima lo IAV (acronimo che sta per “In Arte Vesuvio”), la giovanissima ma già rodata struttura multifunzionale nata dalla passione per la cultura, l’arte e la bellezza delle sorelle Lucia e Angela Andolfo.

Situata tra quel Castel dell’Ovo, sede naturale della Sirena Partenope, e Santa Lucia, il Vesuvio di fronte, sembra fatta apposta per dare accoglienza a quel magma artistico e geniale che scorre tra le pietre millenarie e sotterranee di Napoli.

Ed ecco pronta da settembre la possibilità per tanti talenti di migliorare e migliorarsi per competere al meglio e – magari – vincere la sfida nel canto, recitazione ed interpretazione, teatro in lingua, musica, spettacolo, tango e milonga, videomaker e filmaker nel cinema, TV e coreografia, barman, Taijiquan, grazie ad una serie di corsi e laboratori appositamente studiati, ed affidati a riconosciute professionalità dei relativi settori.

Una serie di corsi e laboratori specializzatissimi per il mondo dello spettacolo, supervisionati da altrettanti tutor dalla riconosciuta professionalità. Dai Maestri Fernando Alfredo Cabrera e Fortuna Del Prete, Mauro Squillante, Antonello Cascone, Leonardo Massa, Angelo Lollo, Lello Giulivo, Lorenzo Marino, Marianna Corrado, Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio, Agostino Chiummariello, Veria Ponticiello e Alessandro Esposito, Giovanni Cafiero, Francesco e Maurizio Giordano, Carmela Filosa.

Per maggiori e/o più dettagliate informazioni sulle modalità i contatti sono: cell. 3343013800 – instagram – facebook.

Ecco l’elenco dei Corsi:

• Mandolino

• Chitarra

• Pianoforte

• Violino

• Violincello

• Sassofono

• Percussioni e Batteria

• Basso Elettrico

• Contrabbasso

• Recitazione ed Interpretazione della Canzone

• Fiati

• Sax

• Flauto

• Clarinetto

• Tango – Milonga e Laboratori Didattici

• Barman

• Filmaker e Videomaker

• Laboratori di Produzione Audiovisiva

• Laboratorio pratico di Teatro

• Teatro in lingua

• Canto



CORSI TEORICI E COLLETTIVI

• Solfeggio

• Teoria Musicale e Armonia

• Ear Training

• Storia della Musica

• Storia della Canzone Napoletana

• Musica d’Insieme

• Laboratorio Corale

• Orchestra

