Verstappen vince in rimonta il GP di Ungheria

Formula 1: Le Qualifiche

L’Ungheria ospita l’ultimo Gran Premio prima della sosta estiva.

Leclerc è alla caccia di un pronto riscatto, dopo l’errore in Francia, mentre Verstappen farà di tutto per allungare sull’avversario.

Sainz ha fame di vittoria, ma non bisogna dimenticare anche Perez e le Mercedes.

Nel Q1 le Frecce D’Argento volano e conquistano le prime posizioni; Charles è invece in ombra e si qualifica solo ottavo.

La pista inizia a gommarsi e nel Q2 ecco il primo colpo di scena: Perez è escluso dalla Top10.

Alonso si trova terzo alle spalle di Leclerc e Verstappen.

Nel Q3 le seconde linee la fanno da padrone; Russell ottiene un’incredibile Pole Position davanti ai due piloti della Ferrari.

Disfatta Red Bull: Super Max è solo decimo.

Formula 1: la Griglia di Partenza

1a fila: George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari)

2a fila: Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren)

3a fila: Esteban Ocon (Alpine), Fernando Alonso (Alpine)

4a fila: Lewis Hamilton (Mercedes), Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

5a fila: Daniel Ricciardo (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)

6a fila: Sergio Perez (Red Bull), Guanyou Zhou (Alfa Romeo)

7a fila: Kevin Magnussen (Haas), Lance Stroll (Aston Martin)

8a fila: Mick Schumacher (Haas), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

9a fila: Alexander Albon (Williams), Sebastian Vettel (Aston Martin)

10a fila: Pierre Gasly (Alpha Tauri), Nicholas Latifi (Williams)

Formula 1: La Gara

Il vento e la minaccia della pioggia accompagnano la partenza del Gp di Ungheria; le prime posizioni restano invariate e Russell cerca di scappare via.

Nel frattempo, Verstappen inizia la sua rimonta e le Ferrari tentano di colmare la distanza dal pilota della Mercedes.

Con i pit stop si mescolano le carte: Leclerc e SuperMax sfruttano al meglio questa sosta.

Charles è agguerrito, ingaggia una lotta serrata con Russell, lo supera con una fantastica staccata e diventa leader della corsa.

Le nuove generazioni stanno regalando davvero un grande spettacolo!

Aumenta l’intensità del vento e arriva una leggera pioggia: Verstappen gioca il jolly e rientra ai box.

La Ferrari risponde richiamando Leclerc e montando gomma bianca; Charles riesce a tenere la posizione solo grazie ad un errore di Max.

Il Campione del Mondo però ne ha di più e, sfruttando il DRS, supera l’avversario.

Grande difficoltà per Leclerc che deve arrendersi anche a Russell.

Il Monegasco rientra nuovamente ai box e la sua gara è compromessa.

Verstappen continua a volare e si aggiudica l’ennesima vittoria, dopo una rimonta entusiasmante.

Alle sue spalle salgono sul podio Hamilton e Russell, autori di una prestazione perfetta.

Formula 1: Il Podio

1 Verstappen

2 Hamilton

3 Russell

