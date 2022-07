GrenBaud: fuori ora il nuovo singolo “BallaRe”

Disponibile ora su tutte le piattaforme digitali e in radio “BallaRe” il nuovo singolo di GrenBaud e il primo firmato da Capitol Records Italy / Universal Music Italia insieme ad aNc Music.

GrenBaud apre un nuovo capitolo più consapevole e maturo della sua carriera musicale con “BallaRe”, una ballad malinconica in cui l’artista ci spiega come ha imparato a dire addio e come abbia scoperto cosa voglia dire far soffrire qualcuno.

Nel mentre, in sottofondo, suona una “musica da ballare”. L’arpeggio di chitarra contrapposto ad una voce a volte dolce e a volte graffiata rappresenta il contrasto tra la malinconia dell’addio e la musica che ne fa da colonna sonora.

Instagram: www.instagram.com/grenbaudyt

Twitch: www.twitch.tv/grenbaud

