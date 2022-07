“Un poquito Reggaeton” di Raffy: una ventata di sensualità

“Un poquito Reggaeton” di Raffy è una ventata di sensualità, passione e festa con una produzione internazionale

Il nuovo singolo dell’estate di Raffy si intitola “Un poquito Reggaeton”, disponibile in tutti i digital store e in radio dal 15 luglio e alle 14 video su YouTube.

“Un poquito Reggaeton” è il nuovo singolo di Raffy, disponibile in tutti i digital store e in radio dal 15 luglio (Planet Records/Sony Music), un brano dal sound internazionale, un’esplosione di musica e colori, prodotto da Costi Ionita e scritto dall’eccezionale artista sudamericano Randy.

Raffy ci racconta: “‘Un poquito Reggaeton’ è una di quelle canzoni che ti entra in testa senza uscirne più, passione, sensualità e festa sono le parole adatte per descriverla. Appena il produttore discografico Costi Ionita mi ha fatto sentire il pezzo tre anni fa, sono rimasta stupefatta dalla sua bellezza. Per quanto riguarda il video è stato registrato a Bucarest in un salone di bellezza, girato in modo molto naturale. Io e i ballerini siamo entrati subito nel mood del pezzo e ci siamo divertiti tantissimo durante le riprese. Spero davvero che questo brano Vi faccia ballare e divertire come non mai quest’estate“.

Videoclip (online da venerdì 15 luglio ore 14.00):

https://www.youtube.com/watch?v=xFXyWi-zthc

Biografia :

Raffaella Maria Senese in arte Raffy è nata il 14 settembre 2000 a Mirandola in provincia di Modena, da madre rumena e padre italiano. La sua passione per il canto è iniziata a 7 anni, approfondendo i suoi studi dal 2013 presso l’Accademia Musicale di Modena. La musica è stata il suo rifugio per combattere l’insicurezza e farsi forza contro il bullismo di cui è stata vittima. “Il mio grande sogno è quello di emozionare e coinvolgere il pubblico attraverso la musica ed il canto” così l’artista modenese risponde quando le chiedono quale sia il sogno più grande della sua vita. Nel 2017 Raffy decide di provare ad emergere nello scenario musicale e vola in Romania, accerchiandosi di persone che la spronano nell’inseguire il proprio sogno. Tra queste incontra Costi Ionita nominato ai Grammy Awards e considerato uno dei produttori musicali più forti dell’industria musicale Rumena ed Internazionale. Tornata in Italia, nel 2020 esce con TIKI TIKI e nel 2021 con Ratatà Boom in collaborazione con l’artista urban IVAN Granatino. Oltre alla passione per il canto ama anche la moda e da quest’anno frequenta l’Istituto Marangoni a Milano.

Raffy sui social:

IG: https://www.instagram.com/raffytheartist

FB: https://www.facebook.com/RaffyTheArtist/

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia