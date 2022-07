“Tuya” è il nuovo singolo di MIRI

TUYA è il nuovo singolo della cantautrice Miriam Dardanelli, in arte MIRI, brano già disponibile negli store digitali.

Il titolo della canzone che tradotto in lingua Italiana significa “Tua”, parla di una ragazza estremamente bella ed affascinante. Il brano arriva non solo per il ritmo reggaeton, ma anche per la freschezza dei messaggi che incantano, grazie alla sua voce sensuale, quasi come fosse la stessa artista un po’ sirena e un po’ maga; i suoi modi provocanti ammaliano e seducono gli uomini, solo per il piacere d’ingannarli e vederli cadere ai suoi piedi.

TUYA nasce esattamente con il preciso intento di comunicare qualcosa a chi la sta ascoltando.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=qHlXsZv10v0

I ritmi reggaeton, nel 2021, danno vita al progetto che la porterà alla pubblicazione, appunto, del suo primo inedito “Tuya”. Giovanissima, appassionata di musica, scriveva i primi testi all’interno della sua camera sognando un giorno di farli ascoltare al suo pubblico: oggi grazie alla FRY MUSIC RECORDS questo è possibile. Come già dichiarato, l’etichetta discografica è di supporto a tutti i giovani artisti emergenti, concretizzando i loro progetti, grazie al sistema di marketing dove persone e addetti ai lavori diventano bacino per far raggiungere la distribuzione discografica.

Link MIRIAM DARDANELLI

https://www.facebook.com/miriam.dardanelli

https://www.instagram.com/miriam_dardanelli/

https://www.tiktok.com/@dardanellimiriam

https://www.youtube.com/c/Miri171O

https://twitter.com/Miridardanelli?s=08

