Presentaci il singolo Bom Bom

“E’ un brano in cui il ritmo comanda, ci sono tanti messaggi all’interno del pezzo. Con la Little Tony Family si è creata una grande atmosfera e questa volta mi è piaciuto avere la possibilità di cantare con loro. Mi piace e ci troviamo bene nel tour, ci divertiamo a suonare e fare cantare le persone. C’è un’ottima intesa con Angelo e Cristiana, c’è affinità”

Diventerà una canzone -tormentone estivo ?

“A me piacerebbe tanto. Sarà che ho un trascorso fortunato con alcuni brani,m a d esempio Troppo Bella. Ci farebbe piacere, la canzone nasce per essere ascoltata e sarebbe una grande soddisfazione. E’ fuori da un mesetto e sta andando bene. Siamo abbastanza contenti. Le canzoni si sviluppano nei loro tempi. L’abbiamo presentata in Rai e altri contesti e piace”.

Seguirà un album ?

“Per ora un singolo. Non escludo niente, a me piace tenere le porte aperte. Sono per la collaborazione, trovare nuove strade. Trovo meraviglioso scrivere e canzoni per gli altri”

Entrerai a fare parte della Little Tony Family ?

“Per ora rimane una collaborazione. Con loro mi trovo molto bene e chissà…se ci fosse prossimamente qualche buona canzone ad unirci…volentieri”

Bom Bom è un augurio anche di pace, di bene ?

“Abbiamo deciso di chiamarla Bom Bom, perché in portoghese Bom vuole dire bene, buono, piacevole. Questa estate vogliamo provare a shakerare un pò di bene”

Little Tony Family

