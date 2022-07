“The very best of John Williams” al Teatro EuropAuditorium

Teatro EuropAuditorium

The very best of John Williams

mercoledì 19 ottobre 2022 ore 21.00

Apertura prevendite dalle ore 10.00 di giovedì 21 luglio 2023,

su vivaticket, ticketone e ticketmaster.

Per la prima volta in Italia Matthias G. Kendliger e la sua orchestra composta da 70 elementi condurranno il pubblico in un viaggio magico attraverso le colonne sonore indimenticabili per intere generazioni facendo tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 19 ottobre.

Da Star Wars a Harry Potter, da Schindler’s List a Indiana Jones, da Superman a Jurassic Park: il concerto sarà un viaggio musicale nel mito di John Williams. Daniel Simon – produttore dello spettacolo – e Matthias G. Kendliger – direttore dell’orchestra di 70 musicisti – presentano con ZED!, per la prima volta in Italia, il meglio di John Williams dal vivo in concerto. Kendlinger e la prestigiosa K&K Philharmonic con una magistrale esecuzione condurranno gli spettatori italiani in un viaggio nell’affascinante mondo di Williams attraverso lo spazio alla velocità della luce, nelle profondità del mare e nella magia della musica.

John Williams, il compositore di musica da film di maggior successo di sempre, ha lavorato con registi leggendari come Steven Spielberg e George Lucas. Nella sua carriera ha ricevuto 5 Oscar, 4 Golden Globe, 24 Grammy ed è stato nominato a livello internazionale più di 100 volte.

PREZZI BIGLIETTI: I platea 69,00 € – II platea 59,80 € – I platea laterale 59,80 € – I balconata 51,75 € – II balconata 43,70 €

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 fino a venerdì 29 luglio, dopo la chiusura estiva, riaprirà il 5 settembre (Piazza Costituzione 5/f, Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540).

www.teatroeuropa.it

Per altre notizie relative al tema Teatri Dietro la Notizia