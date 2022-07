L’evento dedicato ai fan storici per i 18 anni di Winx Club

Avvolti in un’atmosfera magica, tra ricordi, musica ed emozioni, i fan hanno potuto rivivere la storia delle loro eroine.

Un party esclusivo e la proiezione di scene memorabili della prima stagione hanno incantato il pubblico

L’edizione #52 del Giffoni Film Festival è stata palcoscenico del più importante appuntamento per i 18 anni di WINX CLUB dedicato agli storici e fedelissimi fan. Ieri, infatti, si è svolto 2004 – BACK TO ALFEA, l’esclusivo evento per festeggiare le fate più amate della TV insieme all’affezionato pubblico che le segue sin dagli esordi. Diciotto anni di inarrestabili successi in ogni angolo del pianeta, che Rainbow ha voluto celebrare nel posto dove i sogni diventano meravigliose realtà, per coronare questo importantissimo traguardo insieme ai giovani di oggi e bambini di ieri.

L’evento ha riscosso un successo straordinario e testimonia l’amore per il brand che è sempre più vivo e continua a emozionare intere generazioni.

Avvolti in un’atmosfera magica, i fan accorsi da tutta Italia per festeggiare l’anniversario dell’intramontabile classico made in Italy che ha reso le Winx icone di stile e fonte d’ispirazione, hanno partecipato ad un evento davvero unico ed indimenticabile. Immersi nel mondo di Alfea anche grazie ad un allestimento creato ad hoc ed ispirato totalmente all’evergreen, hanno potuto rivivere l’atmosfera della serie.

Nate nel 2004 dalla matita di Iginio Straffi, le Winx hanno fatto sognare intere generazioni tra avventure, amori e amicizie indissolubili. E hanno spento le loro prime 18 candeline insieme ai loro fan: un traguardo eccezionale e il regalo più bello che potessero farci.

