All’interno della rassegna MENOTTI IN SORMANI

6 luglio ore 19.30

La storia del Monopoli

SENZA PASSARE DAL VIA

DI E CON DAVIDE VERAZZANI

In collaborazione con il Comune di Milano

Davide Verazzani, autore e narratore, porta in scena, mercoledì 6 luglio, all’interno della rassegna “Menotti in Sormani”, organizzata dal Teatro Menotti in collaborazione con in Comune di Milano, il suo spettacolo “Senza passare dal via”, la storia avvincente e poco conosciuta del gioco da tavola Monopoli.

“Senza passare dal via” racconta, in 75 minuti coinvolgenti e senza respiro, la vera storia dell’invenzione del Monopoli, venuta a galla, quasi per caso, alla fine degli anni ’70. Una storia oscura e ambigua, un labirinto di teorie libertarie, gioco d’azzardo, amicizie perdute, cause milionarie. Una riflessione sulle storture del capitalismo, sulle speranze fallite e su come il mondo avrebbe potuto essere diverso.

Un racconto che diventa il pretesto per una riflessione su quanto la popolarità del Monopoli sia espressione di un modo di vivere che premia il successo a tutti i costi, la prevalenza sugli altri, l’appiattimento di ogni forma di condivisione, comprensione ed empatia.

Al centro della trama c’è una donna, Lizzie Magie, che nel 1904 inventa “The Landlord’s Game”, un gioco che si basa sulle idee cooperativiste di Henry George, economista statunitense attivo nel XIX secolo. Il gioco, brevettato ma senza successo, viene giocato per anni, all’insaputa di Lizzie, in molticollege american i. Finché ne viene a conoscenza lo squattrinato Charles Darrow, che se ne dichiara l’inventore e nel 1935 ne vende i diritti alla Parker Brothers, che lo fa diventare in breve tempo il gioco da tavolo più venduto al mondo.

Solo negli anni ‘70, grazie all’impulso di un professore di Berkeley, Ralph Anspach, si scoprirà quel che è realmente accaduto, anche se Lizzie Magie non avrà gloria nemmeno postuma. Raccontata in modo rigoroso ma divertente e appassionante, in modo da far riflettere su quanto il Monopoli venga visto solo come un passatempo per allegre serate in famiglia, senza pensare a come possa influire sullo sviluppo psicologico e sociale dei bambini.

Su quanto combattiamo la violenza esplicita di videogame, film, tv, e sottovalutiamo quella implicita di un gioco che ha come regola principale il far andare in bancarotta gli altri giocatori. Su quanto, infine, sia stato questo mondo a inventare il Monopoli oppure viceversa, e come le due cose, comunque, si alimentino a vicenda di continuo, in una specie di diabolici vasi comunicanti.

La conclusione è la speranza che ognuno di noi possa in qualche modo pensarci su, prima di dover per forza schiacciare il prossimo per raggiungere i propri obiettivi. Che siano quelli del Monopoli, o i personali.

Senza passare dal via fa parte del progetto di teatro di narrazione Fatti di Storia (www.fattidistoria.it), racconti di vicende poco note che si collegano a temi universali, ideati, scritti e interpretati da Davide Verazzani.

INFORMAZIONI

BIGLIETTERIA

biglietteria@teatromenotti.org 02/82873611

TEATRO MENOTTI MILANO

Via Ciro Menotti 11 – ore 14.00 – 18.00

PALAZZO SORMANI (4 luglio / 3 agosto)

Corso di Porta Vittoria 6 – ore 18.30 – 19.30

PREZZI

A partire da € 11,50

Acquisti online: https://www.vivaticket.com/it/ticket/senza-passare-dal-via/184713

In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno presso il Teatro Menotti alle ore 20.00

