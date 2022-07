Appuntamento con i cantautori indipendenti il 17 e 18 agosto 2022 al lido Mediterraneo di Roseto degli Abruzzi

Ufficializzato il cast dei 6 artisti che saliranno sul palco di Roseto d’Autore, la rassegna dedicata a talenti e voci del cantautorato nazionale giunta alla quinta edizione ed in programma il 17 e 18 agosto al lido Mediterraneo (rotonda nord del lungomare) di Roseto degli Abruzzi.

La manifestazione, diretta dal musicista e compositore Morgan Fascioli, si propone anche quest’anno di dare spazio e visibilità agli artisti del panorama indipendente italiano.

Dopo aver valutato attentamente le numerose candidature, la commissione artistica del festival ha selezionato sei progetti artistici originali che avranno la possibilità di essere proposti in una cornice affascinante, che rappresenta per ognuno di loro anche un luogo di condivisione in cui confrontare idee e progetti, creando possibili sinergie per futuri lavori.

In ciascuna delle due serate si esibiranno dal vivo tre musicisti che potranno essere accompagnati da un unico strumento.

Roseto d’Autore 2022 sarà aperto il 17 agosto da Sgrò (Bologna), Elisa Erin Bonomo (Venezia) e Urania (Ascoli Piceno); spazio invece nel corso della seconda serata, in programma il 18 agosto, a Daniele De Gregori (Roma), Dionaea (Bari) e Chiara White (Firenze).

La manifestazione, già gemellata con il festival “Emozioni in Musica”, è entrata a far parte dal 2021 del circuito MEI – Rete dei festival.

La realizzazione dell’evento è curata dall’associazione Le Ombre in collaborazione con MusiCab e Lido Mediterraneo.

In occasione della quinta edizione, grazie alla collaborazione con l’etichetta discografica PlayCab Productions, verrà pubblicato un album digitale contenente un singolo di ognuno dei sei artisti selezionati.

Tutte le info su: www.rosetodautore.it

L’ingresso è gratuito ma si raccomanda la prenotazione al 320 693 5772.

