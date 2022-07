Appuntamenti imperdibili in sala il 26 luglio dedicati alle produzioni animate di Iginio Straffi

Il 27 luglio l’evento esclusivo Winx Club, 2004 – BACK TO ALFEA, riservato ai fedelissimi fan, per festeggiare insieme i 18 anni delle fate più amate al mondo

Tutto pronto per Giffoni ’52, con un entusiasmante calendario di appuntamenti Rainbow che porteranno un’ondata di divertimento e di magia alla prossima edizione del Giffoni Film Festival, il festival di cinema per ragazzi numero uno al mondo che si terrà quest’anno dal 21 al 30 luglio.

Apriranno le danze, martedì 26 luglio, le due nuove produzioni animate firmate dal regista e produttore Iginio Straffi, SUMMER & TODD L’ALLEGRA FATTORIA e PINOCCHIO AND FRIENDS, seguite mercoledì 27 luglio dal grande ritorno di WINX CLUB, con due eventi speciali in occasione del 18esimo compleanno delle fate più amate al mondo, tra cui un party esclusivo riservato ai fedelissimi fan che le seguono sin dagli esordi.

Si parte con il classico animato targato Rainbow ‘Summer & Todd L’allegra fattoria’ in onda tutti i giorni su Rai Yoyo e che a poco meno di un anno dal lancio ha conquistato il pubblico italiano. Torna a Giffoni per un evento dedicato ai piccoli Giffoners della categoria Elements 3+, per coinvolgerli con attività ludiche e contenuti in anteprima.

Il 26 luglio a partire dalle 18:30 la Sala Lumière ospiterà la visione di tre episodi inediti della serie, intervallati da attività corali. Sarà un’occasione speciale per immergersi nel mondo colorato e divertente della Fattoria Raggio di Sole, dove Summer e Todd guidano i bambini alla scoperta del mondo che li circonda, della natura, della produzione agricola e della salvaguardia ambientale, con tante storie divertenti e ricche di tematiche educative.

I Giffoners +3 saranno poi saranno poi coccolati da una sana merenda a km zero, offerta da Coldiretti Salerno – dall’azienda agricola Petolicchio di Petolicchio Angelo – e Fondazione Campagna Amica, con la quale Rainbow ha stretto una collaborazione al fine di promuovere contenuti educativi che aiutino i più piccoli a sviluppare la loro sensibilità nei confronti del cibo, dell’ambiente e della natura. Rientra in quest’ottica l’iniziativa “Campagna Amica Tour”, che sta facendo tappa in tante città d’Italia: i bimbi, aiutati dai personaggi della serie, iniziano così ad apprendere l’importanza di alcuni temi come la stagionalità dei prodotti, i vantaggi del km0, e anche la stessa educazione alimentare e l’importanza dello stile di vita sano.

A sorprendere ancora una volta i Giffoners della categoria Elements +6 arriverà Pinocchio, il burattino protagonista delle esilaranti avventure della serie Pinocchio and friends creata da Iginio Straffi, che a pochi mesi dal debutto sta facendo sognare i bambini d’Italia e affascina il mondo, raggiungendo il pubblico internazionale.

La 52esima edizione del festival ospiterà l’evento speciale dedicato alla serie il 26 luglio presso la sala Lumière alle 12:30 e alle 16:30. Due appuntamenti imperdibili con la visione in anteprima di due nuovi episodi, ma anche di uno speciale video backstage “Una giornata con Pinocchio” che porterà i piccoli spettatori a scoprire i tanti momenti divertenti di Pinocchio insieme al suo creatore e al team che lo ha portato alla ribalta in TV.

La trasposizione in veste action-comedy del classico di Collodi è pronta a conquistare ancora una volta il cuore dei bambini: Pinocchio, insieme alla sua amica Freeda, al Grillo Parlante, la Fata e tanti altri amici, trascinerà il pubblico in avventure sorprendenti e tutte da vivere!

Questa edizione di Giffoni vedrà, infine, il grande ritorno di Winx Club, in occasione del 18esimo anniversario delle fate più amate della Tv. Mercoledì 27 luglio ci saranno due momenti davvero straordinari dedicati agli affezionatissimi fan, che le seguono sin dagli esordi: verranno avvolti nella dimensione magica di Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha, e catapultati indietro nel tempo.

Il primo appuntamento è fissato in Sala Galileo alle ore 19:00, per la proiezione di alcuni indimenticabili momenti della prima stagione (in una versione completamente restaurata): i fan storici potranno così tornare ad Alfea a rivivere le scene più emozionanti e memorabili dell’intramontabile classico che ha reso le Winx icone di stile e fonte d’ispirazione.

La partecipazione a questa esclusiva visione di Winx Club è riservata a tutti i fan dai 16 anni in su. Il secondo spettacolare appuntamento sarà la grande festa di compleanno! Come ogni celebrazione che si rispetti, anche questo importante traguardo sarà reso indimenticabile da un party d’eccellenza, un’occasione irripetibile per i fan di sempre di festeggiare i 18 anni di Winx Club.

Infatti, dalle ore 21 nel Giardino degli Aranci, l’affezionato pubblico della serie evergreen potrà partecipare a “2004: Back to Alfea”: la notte delle Winx si illuminerà per loro, tra musica e magia, sorprese e ricordi.

Nate nel 2004 dalla matita di Iginio Straffi, le Winx hanno fatto sognare intere generazioni tra peripezie, amori e amicizie indissolubili. E oggi, diventate maggiorenni, spegneranno le candeline nel posto dove i sogni diventano meravigliose realtà e questo è il regalo più bello che potessero fare ai loro fan.

