“NO NOS VEREMOS NUNCA” è il titolo della mostra fotografica del fotografo argentino Marcelo Di Rienzo che si svolgerà dal 14 al 17 luglio allo Spazio Mil di Sesto San Giovanni durante la seconda edizione del Festival Internazionale di Tango e Cultura argentina “EH! Milano Tango Fest”, organizzato da La Cueva No Art Gallery di Milano e Orango Tango di Roma in collaborazione con la Città di Sesto San Giovanni e con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia e del Consolato Argentino a Milano.

Nel foyer dello Spazio Mil di Sesto San Giovanni Marcelo Di Rienzo, che vive e lavora a Barcellona, presenta 30 opere fotografiche a colori e in bianco e nero di ritratti artistici di ballerini di tango con uno sguardo elegante, umano, emotivo e poetico, realizzati in diversi Paesi come Argentina, Spagna, Italia, Francia, Portogallo, Grecia, Austria: immagini che trasmettono eleganza, equilibrio, vita, verità, catturano il gesto imprevedibile e lo trasformano in qualcosa di essenziale.

Di carattere cinematografico, gli scatti di Di Rienzo ricordano il neorealismo italiano. Lo sguardo è accattivante e a tratti onirico, in cui la poesia composta attraverso il gioco di luci, ombre e texture si combina in un invito allo spettatore a intraprendere un viaggio – emotivo e introspettivo – in luoghi in cui non è strano trovare, come

destinazione finale, domande senza risposta o, meglio ancora, domande che ammettono un numero infinito di risposte.

“EH! Milano Tango Fest”, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, è un viaggio immersivo di quattro giorni nella cultura argentina tra lezioni di tango, masterclass, spettacoli, letteratura, fotografia ed enogastronomia, alla scoperta di un paese lontano geograficamente ma legato all’Italia da radici e contaminazioni profonde: l’Argentina.

Inoltre, ogni sera dalle 19.30 alle 20.30 lezioni di pratica gratuita per tutti coloro che vogliono imparare i passi base del tango, mentre a partire dalle 21.30 milonghe e spettacoli inediti con le esibizioni di coppie di ballerini conosciuti a livello internazionale: Mariano “Chicho” Frumboli e Juana Sepulveda, che ritornano a Milano dopo 20 anni, Ariadna Naveira e Fernando Sanchez, Octavio Fernandez e Corina Herrera, Utku Küley e Iris Küley, Marco Palladino e Lara Carminati.

Domenica 17 luglio gran finale con la coppia formata da Marcelo Ramer e Selva Mastroti, che balleranno accompagnati dalla musica dal vivo del Cuarteto Pichuco, formato quattro musicisti italiani che si sono esibiti in tutto il mondo: Gino Zambelli al bandoneon, Vincenzo Albini al violino, Luca Rossetti al pianoforte e Virgilio Monti al contrabbasso.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito https://ehmilanotangofest.com/

