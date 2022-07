16 luglio 2022 PIANE DI MONTEGIORGIO (FM)

SQUARE MUSIC FESTIVAL ore 21,30

A breve info biglietti

17 luglio 2022 CASTELLIRI (FR)

PIAZZA MARCONI ore 21 ingresso gratuito

22 luglio CANCELLO (VR)

PIAZZALE DALLA VALENTINA ore 21,30

Biglietti: Posto unico 30.00€

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/nomadi-in-concerto/180614

23 luglio SALZA DI PINEROLO (TO)

SALZA MUSIC – BORGATA DIDIERO ore 21,30

Biglietti: Posto Unico 22.00€

Prevendite: BAR BONSAI (Perosa Argentina, via Gutermann 2/A) – PEOPLE’S CHOICE (Perosa Argentina, via Roma 24/D) – SLURP BAR GELATERIA (Villar Perosa, via Nazionale 27) – TRATTORIA PIZZERIA DIDIER (Salza di Pinerolo, Borgata Didiero, 24) ROCKER (Pinerolo, via Duca Degli Abruzzi, 4) – BAR DA VINCI (Pinerolo, Corso Torino, 82) – CARTOLIBRERIA IL PENNARELLO (Barge, via Viale Mazzini, 4) – TABACCHERIA MELA VERDE (Cavour, via Pinerolo, 63) – GOFREE RISTORANTE PIZZERIA (Pragelato, via Nazionale, 52) – BARDOUR (Prali, via Richard Edwin, 14) – BRITANNIA PUB (Torre Pellice, via Roma, 5) – LO SCRIGNO (Pomaretto, via Carlo Alberto, 24)

https://www.salzamusic.it/lineup-1

28 luglio 2022 GRADISCA D’ISONZO (UD)

ONDE MEDITERRANEE 2022 – ARENA DEL CASTELLO ore 21,30

Biglietti: Posto Unico 25.00 € (+DDP)

30 luglio 2022 BUSIAGO DI CAMPO SAN MARTINO (PD)

LOVE GENERATION PARTY – CAMPO SPORTIVO ore 21,30

Biglietti: – Posto Unico in piedi 25.00 € – bambini fino a 12 anni 1.00 € – disabili € 1.00 con accompagnatore pagante

https://lovegenerationparty.wixsite.com/site/about-1

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/nomadi-in-concerto/179858

http://www.iconamusic.it/evento.php?id=380

31 luglio 2022 VIANO (RE)

ARENA E80 GROUP – V FESTA DELLA MECCATRONICA ore 21

Biglietti: posto Unico euro 25 (+ddp) – ridotto 4/14 anni euro 15 (+ddp)

Prevendite: https://www.ciaotickets.com/biglietti/concerto-dei-nomadi-viano

Prevendite: nei Caseifici della Montagna del Consorzio del Parmigiano Reggiano

1 Agosto 2022 MONTIGNOSO (MS)

ARENA DELLA VERSILIA ore 21,30

Biglietti: posto unico euro 33 (+ddp)

4 agosto 2022 VILLA LAGARINA (TN)

CASTELFOLK FESTIVAL – ore 21

Biglietti: Posto Unico 25.00 € (+DDP)

https://www.ticketone.it/event/nomadi-solo-esseri-umani-castelfolk-villa-lagarina-15287315/

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/nomadi-in-concerto/180766

https://www.ticketmaster.it/artist/nomadi-biglietti/1173774

5 agosto 2022 MASSA D’ALBE (AQ)

ANFITEATRO ROMANO ALBA FUCENS – ore 21

Biglietti: Posto Unico 31.50€

Prenotazioni riservate ai FanClub € 25.00

Prevendite: https://www.diyticket.it/festivals/295/festivalba-2022

Prenotazioni riservate ai NOMADI FC: assistenza@diyticket.cloud

Punti vendita Mooney: 06.0406 (num. gratuito) – Avezzano: Libreria Ubik c.so della libertà – Tabaccheria Fasciani via America – Punto Informativo L.go Pomilio

7 agosto 2022 TAURISANO (LE)

TAURISANO SUMMER FESTIVAL ore 21

8 Agosto 2022 PIETRELCINA (BN)

PIAZZA GIOVANNI PAOLO II ore 21,30

Ingresso gratuito

15 agosto 2022 FERRARA

PARCO MARCO COLETTA ore 21

16 agosto 2022 MARINA DI MONTEMARCIANO (AN)

AGOSTO IN FESTA

Presto info biglietti

22 Agosto 2022 ACCADIA (FG)

PIAZZA SAN PIETRO E PAOLO ore 21,30

INGRESSO GRATUITO

27 Agosto 2022 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

PIAZZA SAN BARTOLOMEO ore 21,30

Biglietti: euro 25 + ddp

2 settembre 2022 S. ANTIOCO (SU)

PIAZZA ALDO MORO

Ingresso gratuito

4 settembre 2022 VICENZA

PIAZZA DEI SIGNORI ore 21

Biglietti Poltronissima Gold € 35.00 (+ dp) – Poltronissima € 30.00 (+ dp) – Poltrona € 25.00 (+ dp)

https://www.ticketone.it/event/nomadi-solo-esseri-umani-piazza-dei-signori-15314101/

9 settembre 2022 ROSELLO (CH)

PIAZZA MUNICIPIO ore 21,30

Ingresso gratuito

11 settembre 2022 FOLIGNANO (AP)

AGRI CULTURA – FOLIGNANO GREEN FESTIVAL

Presto info biglietti

