Eminem: annuncia il nuovo greatest hits “Curtain Call 2”

La leggenda del Rap Eminem annuncia il suo secondo greatest hits, Curtain Call 2, in uscita il 5 agosto via Shady Records/Aftermath Entertainment/Interscope Records. La notizia arriva dopo la pubblicazione del nuovo singolo “From The D 2 the LBC”, l’epico brano inciso con l’amico e icona Snoop Dogg. Il videoclip del brano, diretto da James Larese, ha avuto la sua première globale il 23 giugno all’Ape Fest, l’evento del Bored Ape NFT a NFT. NYC.

“From the D 2 the LBC” è il lead single di “Curtain Call 2”, una collection di brani inimitabili del rapper di Detroit che fa seguito alla raccolta del 2005 “Curtain Call: The Hits”. “Curtain Call 2” racchiude la musica di Eminem a partire dal disco “Relapse”, progetti secondari, apparizioni, brani tratte dalle colonne sonore e una selezione del meglio dai suoi album solisti. Oltre al formato standard, il progetto sarà disponibile in formato limited edition box set e in edizione limitata vinile autografato. Per ulteriori informazioni visitare: Eminem.com.

Oltre a “From the D 2 the LBC”, nella raccolta verrà incluso anche il brano “The King & I” con CeeLo Green, tratta dalla colonna sonora del film biografico di Baz Luhrmann, Elvis.

Nel progetto sarà presente anche un nuovo brano inedito, mai sentito prima, che sarà rivelato nelle prossime settimane.

Conosciuto per il suo umorismo pungente, il suo flow accelerato e la sua scrittura fortemente personale, Eminem con la sua presenza continua ad influenzare e adombrare la cultura hip-hop e pop. Fin dalla pubblicazione del suo album di debutto, “The Slim Shady LP” nel 1999, è divenuto l’artista rap più venduto nella Storia della Musica e con il maggior numero di certificazioni Oro e Platino con i suoi singoli di sempre (ha di recente ottenuto 6 certificazioni Diamante RIAA).

EMINEM:

Durante il corso della sua carriera, Eminem ha venduto oltre 130 milioni di album e 389 milioni di singoli in tutto il mondo. Nielsen SoundScan lo ha riportato come l’artista più venduto degli anni 2000 con oltre 32,2 milioni di album nell’arco di un decennio nei soli Stati Uniti. Inoltre, Eminem è stato nominato da Billboard come “Artista del Decennio” nello stesso periodo, dal 2000 al 2009. Ha vinto 15 GRAMMY® Awards e 1 Premio Oscar. Il suo album del 2010 “Recovery” è stato il primo disco ad essere certificato platino a livello digitale negli Stati Uniti. Nel 2021 il suo album greatest hits “Curtain Call: The Hits” è diventato il primo album hip-hop a restare per 10 anni nella classifica Billboard Top 200. Il suo ultimo disco “Music to Be Murdered By” è uscito nel 2020 ed è diventato subito il suo nono album in studio consecutivo a debuttare al n.1 della Billboard Top 200, vendendo oltre 279.000 copie. “Music to Be Murdered By – Side B”, la versione estesa del disco, è uscita a dicembre 2020 e ha riportato l’album alla top3 della Billboard Top 200, infrangendo il record per il più grande salto di posizione in classifica da oltre 50 anni.

