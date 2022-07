Nané pubblica “L’ultimo ti amo”, fuori da venerdì 22 luglio

Esce venerdì 22 luglio “L’ultimo ti amo” (distribuzione ADA Music Italia) il nuovo singolo di Nane’, già disponibile in pre-save. Prodotto da Big Fish, il brano arriva a poche settimane dai singoli “Specchi Sporchi” e “L’amore su Tinder”, e mostra un’altra faccia dell’estro artistico della giovane cantautrice e musicista torinese.

“L’ultimo ti amo” è il racconto di una storia d’amore finita. Le immagini si susseguono e affiorano i ricordi e i particolari di una relazione che sembra non avere avuto lo stesso valore per le parti. La consapevolezza che l’amore dato non è stato restituito in egual misura apre ferite che fanno male ma allo stesso tempo danno la possibilità di crescere, lasciando andare ciò che è finito e ritrovando quel po’ di sé che, per amore dell’altro, era stato messo da parte.

Il brano “L’ultimo ti amo” è frutto della collaborazione con il produttore multi-platino Big Fish che, dopo aver curato i precedenti singoli, mette nuovamente a disposizione la sua esperienza al servizio della voce di Nane’, con un beat su cui la giovane cantautrice poggia la sua voce in un racconto in cui ognuno può rispecchiarsi.

Biografia:

Carola Fabiano, in arte NANE’, è una cantante e musicista di Torino. La giovane, classe ’02, si avvicina al canto sin dalla tenera età e approccia appena possibile la scrittura e l’interpretazione per riuscire a comunicare al meglio le sue emozioni tramite la musica. Battezza il mondo discografico nel 2019 con delle primissime pubblicazioni pop, ma è nel 2022 che trova finalmente casa, con lavori più maturi e consapevoli, insieme al produttore multiplatino Big Fish. A marzo 2022 esce “Specchi Sporchi” e a seguire, il 13 maggio, “L’amore su Tinder”.

NANE’

Instagram: https://www.instagram.com/_the.real.nane_/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/3CIpt1rEz9sUpijNv8W9zM

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCl7WcQ0k1BydyOhDRi5zsZA

