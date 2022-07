“Nagasaki”, il nuovo singolo di Mavì

Dal 15 luglio sarà disponibile in rotazione radiofonica “NAGASAKI” (Cantieri Sonori), il nuovo singolo di MAVÌ disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 12 luglio.

Nagasaki è un brano che racconta una storia che solo le rapide possono tenere a galla. Una storia che va avanti a inerzia e che molto spesso per abitudine o insicurezza non si ha il coraggio di lasciare andare. “Maschere di cera in un sogno” recita la canzone come a simboleggiare una relazione allo sbaraglio.

Il singolo è stato scritto a quattro mani dall’artista insieme all’autore Marco Canigiula. Manager Valeria Leo.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo è un brano che nasce da una riflessione, ovvero che spesso ci lasciamo trasportare dalla quotidianità dimenticandoci il nostro vero scopo: la serenità. In Nagasaki ho voluto raccontare una serenità apparente, e del fatto che molto spesso in una relazione si continui ad andare avanti nonostante l’equilibrio perso da tempo.

Ascolta il brano su Spotify

Il videoclip di Nagasaki è molto semplice, non è altro che un flusso di pensieri, una persona che è combattuta e non sa come e cosa deve fare. Alla fine qual è il miglior modo per schiarirsi le idee? Una passeggiata è sempre la soluzione migliore!

