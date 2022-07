Dopo lo straordinario show di ieri sera allo Stadio San Siro di Milano, torna a Padova con il suo “Tutto accade Tour”

Alessandra Amoroso

16/12/22 @ Kioene Arena – Padova

Biglietti in vendita dalle ore 16.00 di domani venerdì 15 luglio

su Ticketmaster.it e Ticketone.it

Dopo il travolgente successo del concerto di ieri allo Stadio San Siro di Milano davanti a 42mila spettatori, Alessandra Amoroso annuncia le date dell’attesissimo tour che in autunno la porterà nei principali palazzetti italiani: per il Nord-Est l’appuntamento è sabato 16 dicembre alla Kioene Arena di Padova!

Ieri, mercoledì 13 luglio, è stato il grande giorno della cantante salentina, che ha finalmente portato in scena su uno dei palchi più prestigiosi dello Stivale il suo attesissimo evento live “Tutto accade a San Siro”.

Oltre due ore e mezza di musica, un corpo di ballo composto da ben 90 ballerini con la direzione coreografica di Veronica Peparini, un’orchestra di 47 elementi diretta dal Maestro Pino Perris e la band composta dagli 8 musicisti che condividono il palco con Alessandra da ben 13 anni: Davide Aru (direzione artistica e chitarre), Ronny Aglietti (basso e sequenze), Dado Pecchioli (batteria), David Pieralisi (chitarre), Alessandro Magnalasche (chitarre), Roberto Bassi (tastiere), Luciana Vaona (cori), Pamela Scarponi (cori).

Un ritorno sul palco che ha un valore ancora più importante per un’artista come lei, per la quale la dimensione del live ha sempre avuto un ruolo essenziale: basti pensare che il concerto di ieri a San Siro era il numero 200 della sua carriera.

E, ancora, torna alla mente il discorso tenuto assieme a Matilde Gioli al Festival di Sanremo 2021 in sostegno ai lavoratori dello spettacolo, che anche ieri la cantante ha voluto omaggiare sul palco di San Siro, dove a metà concerto sono comparsi una decina di bauli, quelle casse nere profilate di metallo che si usano per trasportare tutti i materiali di un concerto e per troppo tempo rimaste inutilizzate per colpa della pandemia.

E i fan saranno felici di sapere che quello di ieri era solo l’inizio di uno straordinario viaggio che dal 29 novembre porterà Alessandra Amoroso nei principali palazzetti italiani per il “Tutto accade Tour”, grazie al quale l’artista finalmente riabbraccerà il suo affezionato pubblico dopo due anni di stop ai concerti. “Non ero così felice da due anni e mezzo”, ha raccontato infatti negli scorsi giorni in vista del grande concerto a Milano e del tour appena annunciato.

L’appuntamento da non perdere è quello del 16 dicembre alla Kioene Arena di Padova: biglietti in vendita su Ticketmaster.it e Ticketone.it dalle ore 16 di domani 15 luglio 2022!

