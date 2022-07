“Matusalemme”, è il nuovo singolo de I Brema

Uscito venerdì 8 luglio 2022 per MArteLabel “Matusalemme”, il nuovo singolo de I Brema. Un nuovo atipico singolo estivo per il progetto della provincia di Macerata formato da Tobias Giacomazzi (voce solista, chitarra ritmica e synth) e Michele Grottesi (chitarra solista e seconda voce) che ci regalano un brano dedicato a tutti gli i ultimi romantici che pensano di non avere abbastanza tempo.

Matusalemme è il personaggio più longevo della Bibbia, che si è distinto dagli altri per sua lunga vita di 969 anni. Il brano è un dialogo dove il protagonista parla in prima persona con il Signore chiedendogli di poter vivere a lungo come Matusalemme.

La richiesta è quella di poter “veder la fine delle sue preghiere”, arrivare cioè a capire un giorno se tutto quello fatto fino a quel momento sia veramente servito a qualcosa. Ma c’è una domanda che inizia a tormentare l’uomo nel corso delle strofe: – “Ha veramente senso una vita lunga se ti vengono a mancare tutte quelle cose che riescono a dare un valore a quel tempo?”.

Si può morire anche da vivi, e questo il protagonista non lo aveva considerato. Intanto però il tempo scorre, ed è proprio avvicinandosi al momento della sua fine, che forse troverà le risposte a quelle domande, a cui una vita lunga non aveva saputo rispondere.

“Cosa ci sarà dopo? Mi sono bastati tutti questi anni per fare tutto quello che volevo?” – Ormai però è troppo tardi per le domande, conviene invece darsi da fare per riempire il tempo che rimane, perché in fin dei conti, anche Matusalemme è morto!

