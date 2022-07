“Mar Mediterraneo” è un brano che parla del mare che circonda la nostra penisola, delle sensazioni che si provano a navigarlo sospinti dai venti, dai profumi. dai luoghi di culti, da città storiche che si incontrano lungo il viaggio.

“Il mio ultimo album è il regalo che mi sono fatto per i novant’anni compiuti a marzo”

Detto Ferrante Anguissola è un personaggio tutto da scoprire con una vita che potrebbe ispirare un romanzo o una serie televisiva. Quando Ferrante racconta le sue storie si rimane sempre incantati. Ha vissuto in Inghilterra nel dopoguerra suonando nei ristoranti italiani e nei pub londinesi.

Curioso e viaggiatore, velista e istruttore di vela alla famosa scuola di Caprera, pioniere della comunicazione, e delle telecomunicazioni in Italia diffondendo i microfoni Sennheiser, le antenne Kathrein e i cavi coassiali Kabelmetal. Parla inglese, tedesco, francese e croato.

A 19 anni inizia a viaggiare durante le vacanze in autostop con la sua chitarra in Europa. A 26 anni fonda Exhibo spa, che rappresenta in Italia aziende straniere di prodotti elettronici, tra le quali emerge Sennheiser Electronic GMBH il noto produttore tedesco di microfoni.

Inizia a collaborare con RAI seguendo personalmente per diversi anni l’installazione tecnica dei microfoni al Festival di Sanremo. Ma non solo: risolve anche il problema che il nuovo Aeroporto di Linate aveva nel non riuscire a collegare in anticipo gli aerei in arrivo grazie a innovativi cavi coassiali che fornirà anche alla Rai per i suoi trasmettitori di potenza, sostiene le nuove Radio TV private in crescita e diffonde suggerimenti tecnici oltre a microfoni, cavi, antenne, mixers grazie al primo Corso tecnologico a Venezia nel 1979.

Sotto lo pseudonimo di Asterix pubblica l’LP “Poligrafici, Pensionati, Trombai e Santi”.

Oggi all’età di 90 anni intraprende una nuova avventura, una sua grande passione, la musica.

“Mar Mediterraneo” è estratto dall’album “E la voce va” pubblicato dall’etichetta Terzo Millennio Records (multilink https://frontl.ink/d1dzera). Il disco è disponibile in fisico e in digitale e raccoglie nove tracce che raccontano le bellezze della vita, i ricordi e le gioie vissute.

L’album contiene brani scritti in quasi un secolo ed è fortemente legato all’elemento dell’acqua e alla vela, uno dei suoi grandi hobby.

