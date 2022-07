È in radio e disponibile in digitale “L’amore va oltre” nella nuova versione riarrangiata da Gatto Panceri, cantautore e stimato hit maker, con oltre 45 milioni di copie vendute come autore per i grandi della musica. La produzione del singolo è di Edizioni Musicali Miseria e Nobiltà.

“L’amore va oltre” uscì nel 1992 scritta dallo stesso Gatto con Patrick Djivas suo mentore artistico.

“La cantai a Sanremo Giovani nel 1992 e da lì partì brillantemente la mia carriera – afferma Gatto Panceri – l‘ho cantata tante volte e nel 2001 in piazza San Pietro a Roma, in Eurovisione, davanti a Papa Wojtyla che la scelse come colonna sonora del raduno organizzato in occasione della Giornata Mondiale della Famiglia. In ogni mio concerto tenuto in Italia o all’estero “L’amore va oltre” è immancabilmente in scaletta. Quest‘anno che compie 30 anni ho sentito l’esigenza di riregistrarla con un nuovo arrangiamento che mi permette di cantarla in modo ancora più intenso e intimo. Questa nuova versione mi auguro possa essere apprezzata da chi già ha amato la versione originale e possa essere scoperta da chi magari ha meno di 30 anni e non ha mai sentito questa mia canzone. La mia più grande speranza è che sia una di quelle rare canzoni che vanno oltre le mode e il passare del tempo.“

Gatto Panceri, è nato a Monza. Autore, compositore, cantautore, chitarrista e musicista diplomato in Armonia e Composizione al Conservatorio di Milano. Debutta fra le ‘Nuove Proposte’ a Sanremo 1986, ma il suo vero esordio è da considerare la sua partecipazione al Festival del 1992 con la hit “L’amore va oltre”. Ha pubblicato ben 12 dischi di inediti (i primi con la supervisione di Patrick Djivas della PFM, suo primo mentore artistico), riscontrando sempre ottimi consensi di critica e pubblico. Al suo attivo, inoltre, anche un album live.

Suoi sono anche successi senza tempo come “Un qualunque posto fuori o dentro di te”, “Abita in te”, “Le tue mani”, “Mia”, “E’ solo musica”, “Stellina”, “Io sto bene dove sto”, “Accarezzami domani”, “Di Te”, “Dove dov’è” (presentata al Festival di Sanremo, a cui ha partecipato 3 volte come Big e ben 8 come autore per affermati colleghi). Ha scritto anche la “Vivo per Lei”, brano da oltre 45 milioni di copie vendute nel mondo, portato al successo da Giorgia-Andrea Bocelli.

Ha firmato evergreen per Mina, Giorgia (8 brani), Mietta, Syria, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Paolo Meneguzzi, Raffaella Carrà e molti altri. Nel 2018 ha pubblicato “Pelle d’oca e lividi” il suo 12° album di inediti. Nel 2021 è uscito “Resta in piedi”, singolo con un video che ha superato 700mila tra visualizzazioni e streaming sulle piattaforme digitali.

Torna con la nuova versione di “L’amore va oltre” per festeggiare il trentennale del brano che ha dato il via alla sua lunga carriera. Gatto Panceri è in tour in Italia, rientrato da concerti live a Cuba con Riccardo Cocciante.

